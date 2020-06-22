Erhürman: “Üstel’i görevden alma gerekçeniz nedir?”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, özel uçuşla gelişe ilişkin çok sayıda ‘hukuka aykırı uygulama’ olduğunu altını çizdi, bütün bunların sadece Ünal Üstel’le ilgili olmadığını kaydetti.

Ünal Üstel’in görevine Başbakan tarafından son verildiğini altını çizen Erhürman, bütün bu yaşananların üzerine Başbakan’ın bu kararı verirken, ‘soruşturma raporu’ üzerine bu kararı verdiğini de belirtti, ‘gerekçesini açıklama yükümlülüğü yok mu’ diye sordu.

“Bulgularınız nedir, hangi bulgulardan hareketle görevine son verdiniz? Herkes ortağınızın talebi ile göreve son verdiğinizi söylüyorsunuz, siz soruşturma diyorsunuz. Biz bardak değiliz, vazo değiliz bu Meclis’te…” diyen Erhürman, 5 bakanı daha, en temelinde de Bakanlar Kurulu’nun sorumluluğundaki bu mesele ile ilgili Ünal Üstel’in görevine son verilmesinin gerekçesinin açıklanması gerekliliğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı’na gittikten kısa bir süre sonra Başbakan’ın açıklama yapmadan çıkıp gittiğini, Cumhurbaşkanı’nın ‘Başsavcı’yı çağırdığını’ anımsatan Erhürman, “Sizin Başsavcı’ya sormak aklınıza gelmedi mi?” diye sordu.

Hükümet ortağının ‘ikinci değişiklikten haberin yoktu’ derken, Başbakan’ın aksini söylediğine işaret eden Erhürman, ‘kim doğru söylüyor’ diye de sordu.

Erhürman, Ünal Üstel’in hangi gerekçe ile görevden alındığının ve polis soruşturmasının içeriğinin açıklanması gerektiğinin altını çizdi.

“Siz bu konuda bize doğru bilgileri aktarana kadar bu iş kapanmadı, kapanmayacak da” dedi.