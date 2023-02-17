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Erhurman uyardı!

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’dan uyarı
Erhurman uyardı!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkeye gelecek olan depremzedelere yönelik planlama yapılması gerektiğini vurgulayarak, uyarı yaptı.

 

İşte açıklama;

Depremzedelere kucağını açmak demek, ülkemizde misafir edeceğimiz acılı insanlarımıza, ülkemizde bulundukları süre içerisinde insan onuruna yaraşır bir ortam, düzgün sağlık hizmeti ve yerlerinden, okullarından uzak kalacak çocuklarımıza hak ettikleri gibi bir eğitim hizmeti sunabilmek demektir.

Bu da çok ciddi bir planlamayı gerektirir. Plansız geçen her gün telafisi son derece güç, büyük bir kayıptır!

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