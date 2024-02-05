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Erhürman uyardı… “Ekonomi Güney’e kayıyor”

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Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, ekmekte yaşanan fiyat karmaşasıyla ilgili Meclis Genel Kurulu’nda konuştu, ekonominin Güney'e kaydığı uyarısını yaptı.
Erhürman uyardı… “Ekonomi Güney’e kayıyor”

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Ekmek zammının hükümet tarafından geri alındığını, Ekmekçiler Birliği’nin de bunun üzerine ‘Başbakanla görüşmek istiyoruz’ açıklaması yaptığını anlatan Erhürman, ‘ilgili yasa da “azami fiyat belirlenmesi için ilgili kurumla görüşmeniz lazım” diyor. Ekmekçiler “maliyetlerimiz çok fazla, bunları Başbakan’a anlatmamız lazım’ diyor. Maliyet fiyatının ne olduğunu tespit edip ardından üzerine kar yüzdesini koymanız gerekiyor. Bunu yapabilmek için ekmekçilerle zaten görüşmeniz gerekiyor. Sonuç itibariyle bu yasa kullanılacaksa ne yapılması gerektiği belli. Varsayın ki görüştünüz, maliyetleri hesapladınız. Gördünüz ki asgari karla çalışıyorlar. Ekmeğe destek vermek, sübvansiye etmeniz gerekmektedir" diye konuştu.

“Biz zorunlu ihtiyaç olan şeyleri tespit etmeliyiz. Özellikle temizlik, gıda, bebek bakımı ve kadınlar alanında denetimli mal kapsamına alma noktasına gelmeliyiz” diyen Erhürman, sahada çalışılması gerektiğini ve piyasaya denetimin gelmesi gerektiğini vurguladı.

Erhürman sözlerinin devamında, ekonominin Güney’e kaydığını, bunun bir an önce toparlanması gerektiğini kaydetti.

KAYNAK: GUNDEM KIBRIS

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