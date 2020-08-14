  • BIST 1.084
  • Altın 461,719
  • Dolar 7,3653
  • Euro 8,7151
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKKTC'de 5 pozitif vaka...İkisi yerel

Erhürman uyardı: "İki yerel vakamız var artık... Çok dikkatli olmalıyız"

» »
Erhürman uyardı: "İki yerel vakamız var artık... Çok dikkatli olmalıyız"
Erhürman uyardı: "İki yerel vakamız var artık... Çok dikkatli olmalıyız"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“İki yerel vakamız var artık. "Yeni normal" denilen, içte ve dışa açık olduğumuz dönemde bu beklenmeyen bir şey değildi elbette. Ama "yeni normal"e tam da bu nedenle hazırlıklı girmek gerekiyordu.

Başta pandemi hastanesi olmak üzere yapılması gerekenlerin pek çoğu bütün uğraşlarımıza rağmen yapılmadı. Halkımızın evlerinde kapalı kalarak yarattığı zaman boşa harcandı ve bugün bütün yük sağlık çalışanlarımızın omuzlarına kaldı. Son zamanlarda hepimiz önlemler konusunda fazlasıyla esnek davrandık. Bugünden itibaren çok dikkatli olmalıyız. Hem halkımızın sağlığı, hem de sağlık çalışanlarımıza elimizden gelen katkıyı yapabilmek için...”

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB'den Kovid-19 aşısı için alım anlaşması14 Ağustos 2020 Cuma 20:30
  • Aşıdan önce burun spreyi ile koronavirüs yayılımı engellenecek mi?14 Ağustos 2020 Cuma 20:00
  • TTB’den Covid-19 5. ay değerlendirmesi: Aktif hasta sayısı açıklanın 10 katı14 Ağustos 2020 Cuma 17:20
  • DSÖ: Kovid-19 Aşısı İçin Dünya En Az 100 Milyar Dolar Harcamalı14 Ağustos 2020 Cuma 11:00
  • DSÖ: Dünya genelindeki okulların yüzde 43'ünde el yıkama imkanı yok"14 Ağustos 2020 Cuma 10:55
  • De Quervain Sendromuna Dikkat !14 Ağustos 2020 Cuma 10:03
  • Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 21 milyonu aştı!14 Ağustos 2020 Cuma 09:49
  • Fenerbahçe'de bir futbolcu ve bir teknik ekip çalışanında koronavirüs tespit edildi13 Ağustos 2020 Perşembe 23:39
  • 7 milyar insana Koronavirüs aşısı nasıl yapılacak?13 Ağustos 2020 Perşembe 21:32
  • Rusya’nın ‘corona’ aşısı güvenli mi?13 Ağustos 2020 Perşembe 16:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti