Erhürman uyardı: "İki yerel vakamız var artık... Çok dikkatli olmalıyız"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“İki yerel vakamız var artık. "Yeni normal" denilen, içte ve dışa açık olduğumuz dönemde bu beklenmeyen bir şey değildi elbette. Ama "yeni normal"e tam da bu nedenle hazırlıklı girmek gerekiyordu.

Başta pandemi hastanesi olmak üzere yapılması gerekenlerin pek çoğu bütün uğraşlarımıza rağmen yapılmadı. Halkımızın evlerinde kapalı kalarak yarattığı zaman boşa harcandı ve bugün bütün yük sağlık çalışanlarımızın omuzlarına kaldı. Son zamanlarda hepimiz önlemler konusunda fazlasıyla esnek davrandık. Bugünden itibaren çok dikkatli olmalıyız. Hem halkımızın sağlığı, hem de sağlık çalışanlarımıza elimizden gelen katkıyı yapabilmek için...”