Erhürman: Uyuyan devi uyandırdınız

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, halkın Hükümet’in yaptıklarına ‘hayır’ dediğine işaret etti, Hükümet’e seslendi: “Mesajı almaktan başka çareniz yok. Bu halkın karşısında durmaya devam edemezsiniz!”

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Biriken öfkeyi, tepkiyi görmezden geldiniz. Ben yaparım olur dediniz, uyarıları duymazdan geldiniz, dinlemediniz. İnsanlarımızın sabrını, anlayışını yanlış yorumladınız.

Sonunda "uyuyan dev"i uyandırdınız. Ne kadar bölüp parçalamaya çalıştınızsa da olmadı. Bu halk, bir bütün olarak yaptıklarınıza "hayır" dedi. Mesajı almaktan başka çareniz yok. Bu halkın karşısında durmaya devam edemezsiniz!”