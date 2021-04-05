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SON DAKİKALefkoşa 42 vaka! Toplam vaka 70!

Erhürman: Vaka sayısı 70 ama hükümete göre endişelenecek birşey yok!

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Erhürman: Vaka sayısı 70 ama hükümete göre endişelenecek birşey yok!
Erhürman: Vaka sayısı 70 ama hükümete göre endişelenecek birşey yok!

İşte açıklama;

Günlük vaka sayımız 70. Maliye Bakanı'nın verilerine göre aylık giderlerimiz gelirlerimizin 1.5 katı. Hayat pahalılığı donduruluyor. Kamuda örgütlü sendikalar genel greve gidiyor. Turizm emekçileri eylemde. Turizmin önünde bir plan yok. Esnaf siftah yapmakta zorlanıyor. Okullarda durum tam bir muamma. İşsiz sayımız artıyor...

Hükumete göre endişelenecek bir şey yok! Arkadaşlar bize bilmediğimiz bir dünyadan seslenmeye devam ediyor!!!

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