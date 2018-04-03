  • BIST 114.578
  • Altın 171,169
  • Dolar 3,9770
  • Euro 4,8973
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAEsentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan trafik kazası geçirdi.

Erhürman: "Vakıflar İdaresi’nin tüm sözleşmeleri inceleme altında"

» »
Erhürman, Vakıflar İdaresi’nin tüm sözleşmelerini gündeme ve incelemeye aldıklarını belirtirken, ‘İNANILMAZ’ verilere ulaştıklarını, bunları da yakın zamanda açıklayacaklarını söyledi
Erhürman: "Vakıflar İdaresi’nin tüm sözleşmeleri inceleme altında"


Başbakan Tufan Erhürman, Vakıflar İdaresi’nin tüm sözleşmelerini gündeme ve incelemeye aldıklarını belirtirken,
‘İNANILMAZ’ verilere ulaştıklarını, bunları da yakın zamanda açıklayacaklarını ifade etti.

Başbakan Erhürman, “Vakıf mallarında da, hali arazilerde de iptaller gerçekleştirilecek, devletin malı birilerine tahsil
edilsin de uyarsa bir gün gelir yaparlar mantığını aşmamız lazım. Devletin malı rant kapısı olarak kullanılamaz”
şeklinde konuştu.
Vakıf malları Meclis Genel Kurulu’nda gündem oldu.
YDP Milletvekili Erhan Arıklı’nın Dome Otel’le ilgili konuşması üzerine kürsüye gelen Başbakan Tufan Erhürman,
Vakıflar İdaresi’nin tüm sözleşmelerini gündeme ve incelemeye aldıklarını belirtirken, ‘İNANILMAZ’ verilere
ulaştıklarını, bunları da yakın zamanda açıklayacaklarını ifade etti.
“Bana göre hukuka, usule, vakfetme amaçlarına uygun olmayan çok iş var” diyen Başbakan Erhürman, doğru ve
yanlış gördüklerini paylaşacağını belirtti.

“Vakıflarla ilgili çok sorun var… Dome Otel üzerinden sürdürülmesi doğru değil”
Vakıf malları konusunda hassas olduğunu ifade eden Başbakan Tufan Erhürman, “Neden Vakıf Malları Dome Otel üzerinden akıllara geliyor. Biz vakıfların bütün sözleşmelerini gündeme aldık ve inanılmaz verilere ulaştık” dedi.
Dome Otel’le ilgili yarın, ya da ondan sonraki gün toplantı yapılacağını belirten Başbakan Erhürman, Dome Otel ve Vakıflar yöneticilerinden sosyal medya üzerindeki tartışmanın durdurulmasını istediğini de belirtti.
Vakıflaarla ilgili çok sorun olduğunu belirten Erhürman, bunun sadece Dome Otel üzerinden sürdürülmesinin doğru olmadığını belirtti. Vakıf mallarının kiralanmasına ilişkin raporun çıktığını ve bunu önümüzdeki günlerde Meclis’te paylaşacağını açıklayan Erhürman, Vakıflar İdaresi’nde yapılan hukuka aykırı işlerle ilgili taraf olacağını
kaydetti.
“Bana göre hukuka, usule, vakfetme amaçlarına uygun olmayan çok iş var” diyen Başbakan Erhürman, doğru ve yanlış gördüklerini paylaşacağını belirtti.
Erhürman, örnek olarak Lefkoşa Surlariçi’nde 18 aydır tamamlanmak üzere verilen bir vakıfta, 18 aydır taş taş üstüne konmadığına işaret etti. Hemen hemen tamamının gerçek değerlerinin altına verildiğini de belirten Erhürman, sadece geçen hükümet döneminde değil, tümünün, geçen hükümet döneminde de bu şekilde devam eden bu uygulamaların açıklanacağını ifade etti.


“İTÜ’nün buraya para aktarma planı yoksa arazi tahsisi iptal edilecek”
Başbakan Erhürman İstanbul Teknik Üniversitesi’ne Yeni Erenköy’de tahsil edilen araziye ilişkin de rektörle görüştüğünü açıkladı, şimdi Çukurova ve GAÜ ile ilgili de inceleme başlattığını belirtti.
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde hiçbir şey yapılmadığını ve sözleşme sürelerinin aşıldığını ifade eden Erhürman, buraya para aktarılması planı yoksa İTÜ’yü iptal edeceklerini açıkladı.
GAÜ ve Çukurova Üniversiteleri ile ilgili de sözleşme sürelerinin aşılması durumunda iptal yoluna gidileceğini belirten Erhürman, vakfedenlerin amaçlarına uygun kullanması gerekliliğine işaret etti.

“İbrahim Benter bana danışmadan reklam çıktı, durdurmasını istedim”
CTP Milletvekili Doğuş Derya, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’in Dome Otel’le ilgili sürekli ‘sponsorlu reklam’ çıkarak sosyal medyada yayın yaptığına işaret etti, Benter’in bunları Başbakanlığın bilgisi dahilinde yapıp yapmadığını sordu. UBP Milletvekili Ersin Tatar’ın Dome Otel’le ilgili yerinden çıkışına CTP Milletvekili Biray Hamzaoğlulları’nın da yerinden yanıt vermesi ile Genel Kurul’da sesler de yükseldi.
“Bana danışılmadan reklama çıkıldığı için Vakıflar Genel Müdürü’nü aradım ve doğru bulmadığımı söyleyip durdurmasını istedim. Sağ olsunlar onlar da durdurdular” dedi
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Donör Hale Kapılgan Fıratlı’dan, kanserle mücadeleye uzanan yardım eli...03 Nisan 2018 Salı 11:51
  • Üç müdür atadık, üçü de müşavir olmayacak!03 Nisan 2018 Salı 11:16
  • Müşavirlik tarih oluyor... Yasa Meclise sevk edildi...03 Nisan 2018 Salı 11:15
  • “Hayatın İçine Yerleşmek” Enstelasyon Sergisi Perşembe günü sergileniyor03 Nisan 2018 Salı 11:13
  • Özsersay o haberler ilgili açıklama yaptı... Müşavirlik kalkıyor!03 Nisan 2018 Salı 10:48
  • "Devletimizin yetkilileri önemli kurumlarının özelleştirilmesinin ne sonuçlara mal olacağını görmek istememektedirler"03 Nisan 2018 Salı 10:41
  • “Asgari ücrette temel sorun komisyonda emekçilerin sesi olan bir sendikanın olmayışı”03 Nisan 2018 Salı 09:22
  • Kıbrıslı her şeydir!03 Nisan 2018 Salı 09:15
  • HARRY POTTER DEĞİL AMA SUPERMAN BİR BAKAN….03 Nisan 2018 Salı 09:12
  • Açık kalp ameliyatı geçirdi ‘mazbatadan’ içeri alacaklar03 Nisan 2018 Salı 07:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti