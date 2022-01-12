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Erhürman: Vergi adaleti sağlanacak

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, mesleki eğitime katılım oranını yüzde 50’ye çıkararak ara eleman ihtiyacının yerel işgücünden sağlanmasıyla istihdamı artırma hedefinde olduklarına dikkat çekti.
Erhürman: Vergi adaleti sağlanacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, mesleki eğitime katılım oranını yüzde 50’ye çıkararak ara eleman ihtiyacının yerel işgücünden sağlanmasıyla istihdamı artırma hedefinde olduklarına dikkat çekti. Erhürman, “23 Ocak’tan sonra bu karanlığı geride bırakacağız. Çocuklarımızın göç etmek zorunda kalmadığı günleri hep birlikte yaratacağız” diye konuştu. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı milletvekili adayları Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı (KTEZO) ziyaret etti. Ziyarette KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç ve Genel Koordinatör Hürrem Tulga’nın yanı sıra esnaf da hazır bulundu.

 

ERHÜRMAN: EKONOMİYE YÖNELİK HİÇBİR PROJELERİ YOK

Tufan Erhürman, ziyarette yaptığı konuşmada, son 3 yıldır yaşanılanların, tarihte yaşanmadığına dikkat çekerken, 3 senedir ülkenin yönetilmediğinin altını çizdi. Krizin üstüne kriz ekleyen bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Erhürman, “Göreceğimiz zararlar üstüne zararlar eklendi. Seçime 12 gün var, UBP iktidar olacağını iddia ediyor. Memleket çökmüş durumda, ekonomi çökmüş durumda, ekonomiye yönelik bir projeleri yok” dedi. Manifestosunu ayrıntılı şekilde basın toplantısıyla açıklayan tek parti olduklarına işaret eden Erhürman, UBP’nin bu memleketin geleceğine dair bir projesinin bulunmadığını ifade etti.

 

“ASGARİ ÜCRETTEN HİÇBİR KOŞULDA VERGİ ALINMAYACAK”

“Sadece iktidar bizim işimiz diyen bir yapıyla karşı karşıyayız” diye konuşan Erhürman, asgari ücretten hiçbir koşulda vergi alınmaması konusunda net olduklarını kaydetti. Erhürman, istikrarsız bir para birimiyle karşı karşıya olunduğunu belirtirken, söz konusu durumun, piyasadaki öngörülebilirliği ortadan kaldırdığını söyledi. İşçi bulamaz noktaya doğru savrulduğumuza dikkat çeken Erhürman, “Biz burada ara eleman yetiştirelim diye uğraşırken, yetişmiş ara elemanlarımız güneye geçip orada iş bulmaya başladı. Biz üretmeyen, Türkiye’den gelen malları kuzeyde Kıbrıslı Rumlara satan bir yapıya dönüşme riskiyle karşı karşıyayız” uyarısında bulundu.

 

“VERGİ ADALETİ SAĞLANACAK”

CTP Lideri Erhürman, tek çıkış yolunun, giderlerde olduğu gibi gelirlerde de dövize endekslemek olduğunu kaydetti. Vergilendirilmemiş gelirleri vergilendireceklerini söyleyen Erhürman, vergide adaleti sağlayacaklarını vurguladı. Zihniyetler arasındaki farkın açık olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Onların derdi bir şey yapmak değil, bir şey olmaktır” dedi. Erhürman, “Lokmacı’yı açtığımız gibi, Aplıç’ı açtığımız gibi şu anda da Mağusa ve Baf kapılarının açılmasını da gündemimize alıyoruz” diye konuştu.

 

“23 OCAK’TAN SONRA BU KARANLIĞI GERİDE BIRAKACAĞIZ”

Bu memleketin kendi ayakları üzerinde durabileceğinin altını çizen Erhürman, “Bu ülkenin potansiyeli vardır. İnsan kaynağı da vardır. Mesele ülkenin sorunlarına odaklanmaktır. Kadromuz bu açıdan bu işi yapmak üzere yola çıktığımızı size gösterir. En büyük sorunu çekenlerden biri de esnaftır. Biz iddia ediyoruz ki 23 Ocak’tan sonra bu karanlığı geride bırakacağız. Çocuklarımızın göç etmek zorunda kalmadığı günleri hep birlikte yaratacağız” ifadelerini kullandı.

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