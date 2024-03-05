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Erhürman vurguladı: 2024 Yılı erken seçim yılı olacak

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin son derece karanlık günlerden geçtiğine işaret etti ve 2024 yılının erken seçim yılı olması gerektiğinin altını çizdi.
Erhürman vurguladı: 2024 Yılı erken seçim yılı olacak

CTP Yeniboğaziçi Ocak Örgütü, örgüt lokalinde " Sosyal Buluşma" etkinliği düzenledi. Çok sayıda partilinin ve yurttaşın katıldığı geceye, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Lefkoşa Milletvekili ve Örgüt Sekreteri Ürün Solyalı, CTP Mağusa milletvekilleri, CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, CTP Yeniboğaziçi Ocağı Örgüt Başkanı Şemsi Oyuncu ve CTP eski Genel Başkanı ve eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer katıldı. 

Erhürman: 2024 yılı erken seçim yılı olmalı 
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Yeniboğaziçi’ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, ülke olarak son derece karanlık günlerden geçildiğine vurgu yaptı. Ülkenin aynı anda birçok sektörde krize yuvarlandığının altını çizen Erhürman, bu krizlerin halka daha fazla zarar vermemesi için mücadele ettiklerini belirtti. Ülkenin aynı anda yoksullaştırıldığını ve yoklaştırıldığını, çocukların gözlerini göç yollarına dikmek zorunda bırakıldığını vurgulayan Erhürman, “Euro 34 TL oldu ama KKTC ekonomisi Güneye kaymaya başladı. Euro 34 TL ama birçok temel tüketim ürünü Güneyde daha ucuz hale geldi” diye konuştu. Tufan Erhürman, “Bu, akıllara durgunluk veren beceriksizlik, basiretsizlik ve öngörüsüzlüktür" ifadelerini kullandı. Erhürman, 2024 yılının erken seçim yılı olması gerektiğinin altını çizdi. 

Kayalp: Hedef tek başına iktidar
CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp da etkinlikte yaptığı konuşmada, öncelikle gecenin düzenlenmesinde büyük emek veren CTP Yeniboğaziçi Örgütü'ne teşekkür etti ve amacın partilileri yan yana getirmek olduğunu söyledi. Hedeflerinin partiyi tek başına iktidara taşımak olduğunu vurgulayan Kayalp, bunun için de kol kola girerek, hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Oktay Kayalp, ülkeye zarar veren bu "yönetimi" ortadan kaldıracaklarını söyleyerek sözlerine son verdi.  

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