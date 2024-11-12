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SON DAKİKAKTAMS Başkanı Bengihan’dan BRTK’da grev uyarısı

Erhürman: Yağma yok! Bu halkı bölmenize de, germenize de, cepheleştirmenize de, acemi gündem değiştirme çabalarınıza da, darbenize de geçit yok!

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Erhürman: Yağma yok! Bu halkı bölmenize de, germenize de, cepheleştirmenize de, acemi gündem değiştirme çabalarınıza da, darbenize de geçit yok!
Erhürman: Yağma yok! Bu halkı bölmenize de, germenize de, cepheleştirmenize de, acemi gündem değiştirme çabalarınıza da, darbenize de geçit yok!

İşte açıklama;

"Anarşist"... "Terörist"...

Değişmeyen kuraldır. Dünyada tüm darbeciler, darbeye karşı çıkanları bu sözcüklerle yaftalamaya çalışırlar.

Belli ki,

- halkımızı hem dünyadan koparıp hem de yurtsuzlaştıranların,

- ekonomiyi batıranların,

- sağlığı, eğitimi mahvedenlerin,

- trafikte, cinayetlerde, iş cinayetlerinde, hastanelerde hayatlarını kaybedenlerin zerrece gailesini çekmeyenlerin,

- 15 tur boyunca bir Meclis Başkanı seçemeyip, "çözüm"ü Meclis'te darbe yapmakta bulanların gerginliğe oynamaktan başka yolu kalmadı.

Bu halkı germe, bölme, cepheleştirme oyunu bir kez daha sahnede...

Yağma yok! Bu halkı bölmenize de, germenize de, cepheleştirmenize de, acemi gündem değiştirme çabalarınıza da, darbenize de geçit yok!

Bu halk, aklıyla dalga geçmenize, geçtirmenize izin vermeyecek!

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