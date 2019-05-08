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Erhürman yarın istifasını sunuyor!

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Erhürman yarın istifasını sunuyor!
Erhürman yarın istifasını sunuyor!

Başbakan Tufan Erhürman yarın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yta istifasını sunacağını açıkladı.

İşte o açıklama;

Az önce yapılan açıklamaların hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüm. Ülkemizin bir an önce yönetsel istikrara kavuşmaya ihtiyaç duyduğu bu dönemde yeni hükümetin kurulmasına ilişkin çalışmaların gecikmeden başlamasının sağlanması amacıyla yarın sabah saat 10:00'da istifamı Sayın Cumhurbaşkanı'na sunacağım. Görev süremiz içerisinde birlikte çalıştığım bakan arkadaşlarıma, kıymetli bürokratlarımıza, milletvekillerimize, destek veren, katkı koyan, eleştiri yapan herkese teşekkür ederim. Halkımıza sevgi ve saygılarımı sunar, yeni dönemin ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim.

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