Erhürman: Yasa Resmi Gazete'de yayımlansın da mahkemeye götürelim diye bekliyoruz

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Yasa’nın hala daha Resmi Gazete’de yayımlandığını, yasayı Anayasa Mahkemesi’ne taşımak için Resmi Gazete’de yayımlanmasını beklediklerini belirtti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Yasa’nın Resmi Gazete’de yayımlanmamasına tepki gösterdi.

Yasanın Cumhuriyet Meclisi’nde kabulünün üzerinden 10 gün geçtiğini hatırlatan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı da büyük bir coşkuyla selamlamıştı yasayı. Fakat her nedense bugün oldu hala Resmi Gazete'de yayımlanmadı” dedi.

Erhürman, yasayı Anayasa Mahkemesi’ne taşımak için Resmi Gazete’de yayımlanmasını beklediklerini ifade etti.

“Kim bilir yine kafalardan neler geçiyor” diyen Erhürman, “Bu sürecin hangi aşaması doğru yürütüldü ki son aşaması da doğru yürütülsün” açıklamasına bulundu.