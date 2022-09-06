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Erhürman: Yasa Resmi Gazete'de yayımlansın da mahkemeye götürelim diye bekliyoruz

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Yasa’nın hala daha Resmi Gazete’de yayımlandığını, yasayı Anayasa Mahkemesi’ne taşımak için Resmi Gazete’de yayımlanmasını beklediklerini belirtti.
Erhürman: Yasa Resmi Gazete'de yayımlansın da mahkemeye götürelim diye bekliyoruz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Yasa’nın Resmi Gazete’de yayımlanmamasına tepki gösterdi.

Yasanın Cumhuriyet Meclisi’nde kabulünün üzerinden 10 gün geçtiğini hatırlatan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı da büyük bir coşkuyla selamlamıştı yasayı. Fakat her nedense bugün oldu hala Resmi Gazete'de yayımlanmadı” dedi.

Erhürman, yasayı Anayasa Mahkemesi’ne taşımak için Resmi Gazete’de yayımlanmasını beklediklerini ifade etti.

“Kim bilir yine kafalardan neler geçiyor” diyen Erhürman, “Bu sürecin hangi aşaması doğru yürütüldü ki son aşaması da doğru yürütülsün” açıklamasına bulundu.

Tufan Erhürman:

"Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Yasa"nın Meclis'te oy çokluğuyla kabulünün üzerinden 10 gün geçti. Cumhurbaşkanlığı da büyük bir coşkuyla selamlamıştı "Yasa"yı. Fakat her nedense bugün oldu hala Resmi Gazete'de yayımlanmadı! Resmi Gazete'de yayımlansın da Anayasa Mahkemesi'ne götürelim diye bekliyoruz!

Kim bilir yine kafalardan neler geçiyor! Bu sürecin hangi aşaması doğru yürütüldü ki son aşaması da doğru yürütülsün?!

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