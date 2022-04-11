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Erhürman: Yaşananlara şaşırmaktan kendimi alıkoyamıyorum

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda HP ve CTP genel başkanları Meclis İç Tüzüğü’nün 62’nci maddesi tahtında söz alarak bazı güncel konulara değindi, eleştirilerde bulundu.
Erhürman: Yaşananlara şaşırmaktan kendimi alıkoyamıyorum

Muhalefete kulak verilmesini, soruların cevaplanmasını isteyen Özersay, “Bu şekilde devlet yönetilmez. İnsanlar elektriği hangi tarifede kullandığını bilmiyor. Başbakan ve Maliye Bakanı’nın açıklamaları arasında makas olursa, hükümetin de kendilerinin de itibarı kalmaz…” şeklinde konuştu.

Özersay, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun ekonomik protokolün imzalanacağını söylediğini ama imzalanmadığını kaydederek, ne zaman imzalanacağını sordu.

TAÇOY

Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, kürsüye çıkarak Özersay’ı yanıtladı.

Taçoy, “Gerekli çalışmalar yapıldı. Bugün öğleden sonra Bakanlar Kurulu var. Bakanlar Kurulu’nda karar geçecek ve gereği yapılacak… Ortamı germeye gerek yok” şeklinde konuştu.

ÖZERSAY

HP Genel Başkanı Özersay, yeniden söz aldı. Özersay, Taçoy’un kürsüde, muhalefet için “mal bulmuş mağribi” deyimi kullanmasını eleştirerek, “Kullandığımız dile dikkat etmeliyiz. Keşke bir bakan olarak bunu kullanmamış olsaydınız…” dedi.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkan Tufan Erhürman da 62’nci madde tahtında söz aldı. Erhürman, alkolde ve elektrikteki indirimin kalem kalem açıklandığını ancak bunların yürürlüğe girmediğini söyleyerek “Yaşananlara şaşırmaktan kendimi alıkoyamıyorum. Fiyatlar ne üzerinden yazılıyor, bunu bilen yok…Bu halkla dalga geçmek değilse, nedir?.. ” şeklinde konuştu.

Elektrikte indirim konusunda Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Sunat Atun’un açıklamalarının farklı olduğunu belirten Erhürman, “Bu kötü yönetim değil, yönetmemektir. İnsanlar sadece krizlerle değil sizin yarattığınız belirsizliklerle uğraşıyor” dedi.

Erhürman,  İçişleri Bakanı’na da soru yöneltti. Erhürman, “Gelen iddialara göre, İçişleri Bakanlığı’nda bazı ihraç kararları kaldırılıyormuş. 8 rakamı telaffuz edildi. Sayın İçişleri Bakanı’nın bu iddialara yanıt vermesini istiyorum” dedi.

Erhürman, ülkede protokolle ilgili ciddi bir beklenti olduğunu, protokolün yeni sorun yaratacak ya da sorunlara çare üretmeyecek protokol olmasının krizlere kriz ekleyebileceği uyarısında bulundu.

Tufan Erhürman,  Genel Kurul salonunda hükümet yetkililerinin olmamasını da eleştirdi.

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