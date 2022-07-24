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Erhürman: Yazıklar olsun

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Tufan Erhürman, açıklamalarda bulundu.
Erhürman: Yazıklar olsun

Erhürman'ın açıklaması şu şekilde;

"Maaşlardan kesinti kararında değişiklik! Bu yeni yöntemdeki hataları, yetki aşımını, çalışanların alım gücünün hayat pahalılığı karşısında nasıl ezdirildiğinin ayrıntılarını paylaşacağız elbette.

Ama şu soru için ayrıntıya gerek yok: Madem ki bunu yapacaktınız, niye iki gün önce birinci açıklamayı yaptınız? Maliye, bu krizde, bir bakkal dükkanındaki kadar bile öngörüye ve dört işlem bilgisine sahip olmadan, kimseyle istişare etmeden, rüzgarın esişine göre mı yönetiliyor? Yazıklar olsun!"

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