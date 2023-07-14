  • BIST 6.437,74
  • Altın 1649.706
  • Dolar 26.1751
  • Euro 29.4012
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAÇocuklara uygun dijital oyunlar nasıl seçilir?

Erhürman yeni Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu!

» »
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yeni Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu
Erhürman yeni Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 20 Temmuz’da açılışı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan yeni Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu.

    Erhürman’ın ziyaretine Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik ve yetkililer katıldı.

Özçelik: Kıbrıs’ın en büyük havalimanı

   T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, açılış öncesi yeni Ercan Havalimanı’nı ziyaret eden Tufan Erhürman’a yeni havalimanının teknik ve fiziki altyapısı ile yeni havalimanı hakkında detaylı bilgiler verdi.

    Yeni Ercan Havalimanı KKTC için çok büyük ve önemli bir yatırım olduğuna dikkat çeken Özçelik, açılacak yeni Ercan Havalimanı’nın gerek yolcu güvenliği ve uçuş emniyeti, gerekse hizmet kalitesiyle dünyadaki modern havalimanları ile aynı düzeyde ve uluslararası standartlarda olacağına dikkat çekerek, “KKTC Havacılık sektörüne önemli bir yatırım olan yeni Ercan Havalimanı ülkemizdeki gençlere de yeni iş olanağı yaratmıştır. Mevcut Ercan Havalimanı’nın ülke ekonomisi ve tanıtımına bugün yaptığı katkılarının 20 Temmuz’da açılacak yeni havalimanı ile artarak devam edecektir. Havalimanının açılmasıyla turizm ve eğitim adası olan KKTC’nin ekonomisine de direk katkı yapacaktır” dedi.

   Özçelik, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın açılış öncesi yeni Ercan Havalimanı’na yaptığı ziyaretten dolayı da kendisine teşekkür etti.

   Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ise gezi sonrası yaptığı açıklamada yeni Ercan Havalimanı’nın bölgemizin gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öztürkler: Bir ay içerisinde toplam 48 köyün kırsal kesim altyapı eksikliklerini bitireceğiz14 Temmuz 2023 Cuma 15:47
  • Kamuda yetkili sendikalardan Maliye Bakanına 7 maddelik öneri14 Temmuz 2023 Cuma 15:44
  • Amca: ‘’İnşaat sektörüne 10 gün çalışma yasağı getirilmelidir’’14 Temmuz 2023 Cuma 14:50
  • Falyalı cinayeti davası devam ediyor14 Temmuz 2023 Cuma 14:49
  • Kıbrıs’a Seyahat Planı Olanlar Dikkat! Ercan geçici olarak kapanıyor!14 Temmuz 2023 Cuma 14:08
  • Keleşzade: Yangın Felaketine Karşı Hükümet Ne Hazırlık Yapıyor?14 Temmuz 2023 Cuma 13:47
  • El-Sen grev uyarısı yaptı14 Temmuz 2023 Cuma 13:28
  • Bisiklet ve Yarışı Yol Kapatması14 Temmuz 2023 Cuma 13:14
  • Koruçam’da makilik alanı çakmakla ateşe veren zanlı tutuklandı14 Temmuz 2023 Cuma 13:05
  • Lefkoşa’da bir kumarhanede sahte paraları görevliye veren zanlı tutuklandı14 Temmuz 2023 Cuma 12:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti