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Erhürman, yeniden CTP Genel Başkanı

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CTP 27. Olağan Kurultayı'nda Tufan Erhürman, yeniden CTP Genel Başkanlığı görevine seçildi.
Erhürman, yeniden CTP Genel Başkanı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 27. Olağan Kurultayı’nda tek aday olan ve halâ başkanlık görevini yürüten Tufan Erhürman, oy birliği ile bir dönem daha CTP Genel Başkanlığı’nı yürütmek üzere seçildi.

Yeni dönem hakkında konuşma yapan Tufan Erhürman, “CTP’nin içerisinde genel başkanlık yapabilirsiniz, PM üyesi, MYK üyesi veya başka organlarda görev alabilirsiniz. Ama hayatımız boyunca taşıyabileceğimiz en şerefli statü, CTP’nin üyesi olmak benim için en önemli görevdir” ifadelerini kullandı.

Günü geldiğinde kendisinden sonraki arkadaşlara görevi devredeceğinin altını çizen Erhürman, “Bana ikinci kez bu görevi verdiğiniz için çok teşekkür ederim” dedi.

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