Erhürman: "Yenierenköy Belediyesi çalışanlarına 3 aylık maaş ödemesi bugün yapılıyor"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.30 toplandı.

Toplantıda ilk konuşmayı yapan UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, gündemlerinde Erenköy Belediyesi’ndeki sorunların bulunduğunu söyledi ve Başbakan Tufan Erhürman’dan bu konuda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi istedi.

Erenköy Belediyesinde çalışan işçilerin durdurulacağı söylemine dikkat çeken Çavuşoğlu, daha sonra yapılan açıklamada bir düzeltme yapıldığını anımsattı ve kendilerinin de hükümete destek olmak istediklerini kaydetti.

Hükümetle ancak çalışanların haklarının korunmaması halinde karşı karşıya olacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, Erenköy Belediyesi’nde yapılacak düzenlemelere destek olacaklarını belirtti.

Çavuşoğlu, çalışanların haklarının korunmaması ve işten atılmaları durumunda hükümetle karşı karşıya geleceklerini ifade ederek, “Bunun haricinde Erenköy Belediyesi için çalışmalara destek olacağız” ifadelerini kullandı.

ERHÜRMAN: “BAKANLAR KURULU KARAR VERDİ… ÖDEME BUGÜN”

Çavuşoğlu’nu yanıtlayan Başbakan Tufan Erhürman, Bakanlar Kurulu’nda Yenierenköy Belediyesi ile ilgili karar verdiklerini açıkladı.

Erhürman, merkezi idarenin hangi çerçevede belediyenin katkı koyacağı kararı çıktığını, çalışanların da alamadıkları maaşlarının 3 aylık kısmının ödenmesi konusunda karar üretildiğini de kaydetti ve bu ödemenin de bugün yapılacağını söyledi.

SENDİKAYA CUMAYA KADAR SÜRE TANINDI

Başbakan Erhürman, hükümetten 4 temsilcinin yer aldığı bir toplantı yapıldığını ve sendikanın değerlendirme için süre istemesinin üzerine bu hafta cumaya kadar süre tanındığını ifade ederek şu anda sendikanın üreteceği formülün beklendiğini kaydetti.

2006’dan 2016 yılına kadar belediyede çalışan inanların Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primlerinin yatırılmadığını dile getiren Erhürman, bu yatırımların yapılmasının çalışanların hakkı olduğunu vurguladı.

İşten ayrılacak personelin de kıdem tazminatı almasının gerektiğini ve bunun da hak olduğunu kaydeden Erhürman, belli statüdeki işçilerin de ihbar tazminatı alma hakkı bulunduğunu belirtti.

Bugünkü sistemde Maliye’nin tüm haklarını verecek durumda olmadığını da dile getiren Erhürman, diğer bazı belediyelerin de birçok sıkıntıları bulunduğunu ve şişmiş personel sayılarıyla aynı sıkıntıya düştüklerini anlattı.

Hukuken ve mali disiplin açısından bazı sıkıntıların aşılamayacağına da dikkat çeken Erhürman, anayasa değişikliklerinin geçmemesinden dolayı sorunun çözümünün sıkıntıya girdiğini belirtti.

“112 KİŞİNİN İŞE DEVAM FORMÜLÜ BULUNSA BİLE KAYNAK YOK”

Yenierenköy Belediyesi’nde mucizevi bir şekilde 112 kişinin işe devam etmesi formülünün bulunması halinde bile sürdürülebilecek bir kaynağın olmadığını söyleyen Başbakan Erhürman, artık bu gerçeğin herkes tarafından bilindiğini ve gerekenin de bu hükümet tarafından yapılacağını kaydetti.

KTHY ve ETİ çalışanlarının durumuyla ilgili sorunların belediyelerde yaşanan sorunlarla aynı olmadığına dikkat çeken Erhürman, belediyelerin tamamen idari ve mali açıdan özerk bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Erhürman, milletvekillerinin sorularına karşılık, belediyelerin birleştirilmemesi için yapılan hazırlıklar ve yasa tasarısıyla ilgili de bilgi verdi.

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra gündemdeki Sayıştay Komitesi’nin, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından Bumerang Travel Club Ltd.’e yani Cratos Premium Hotel’e elektrik enerjisi tüketimleri üzerinden teşvik indirimi uygulaması sürecine ilişkin Sayıştay Denetim Raporu’na ilişkin raporun görüşülmesine geçildi.

Komitenin raporunu UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu okudu.