Erhurman: Yenierenköy'de radikal tedbir şart

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile haftalık olağan toplantısı sonrası basına açıklamalarda bulunan Başbakan Erhürman’ın Yeni Erenköy Belediyesi’ne ilişkin açıklamaları şöyle: “Çalışanların haklarını koruyarak bunu yapmaya çalışıyoruz”

“Radikal tedbirler alınması gerekir."

Bu radikal tedbirler üzerine de çalışılıyor. Bunu geçen Cuma da söylemiştim, Erenköy ve Karpaz Belediyeleri’ni birleştirilmesi formülü üzerinde çalışılıyor.

Elbette bu formül, sancısız bir formül olmayacak çünkü bugüne kadar yapılmaya çalışılan şey şu oldu; geçici tedbirlerle sorunu ertelemek ve yeniden önümüzde bulmak.

Bizden önceki hükümet maaşları ödemedi, biz geldik ve bu sorunu kucağımızda bulduk, 7aylık maaş açığı var. 2006’dan 2016 yılına kadar işçilerin sosyal yatırım açığı var, şu anda çalışmıyorlar, maaş almamaya devam ediyorlar ama ‘her şey yolunda da hükümet radikal tedbir almaya yöneliyor’ algısı oluşturulmaya çalışılıyor

Böyle bir şey yok, ortada çok ciddi kangrenleşmiş yara var ve bu yaraya da bu hükümet daha öncekiler gibi palyatif, ‘çözüm’ ile yaklaşmak yerine kalıcı çözümlerle yaklaşmaya çalışıyor.

Çalışanların haklarını da koruyarak bunu yapmaya çalışıyoruz.

Çalışanların haklarını korumak, daha önceki yöntemlerde olduğu gibi olmayabilir. Çalışanların sorunlarına göz yummak, çalışanların hakkını korumak demek değildir. Çalışanın hakkını gerçekten koruyacak tedbirler üzerine çalışıyoruz.

Çalışanların hakkını korumak için Maliye Bakanlığı, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı uzun süredir formüller üzerinde çalıştı. Çalışanların eylem yapması gündemde, eylem yapmak onların hakkıdır. Ama biz dört parti olarak bu çalışanlarla en kısa sürede bir araya gelip, aynı ortamda bu çözüm önerilerini kendileri ile paylaşacağız”.