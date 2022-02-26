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Erhürman: Yerel yönetimler reformu yapılmalı mı? Evet. Belediyelerin sayısı azaltılmalı mı? Eve

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Yerel yönetimler reformu yapılmalı mı? Evet. Belediyelerin sayısı azaltılmalı mı? Evet. Ana muhalefet böyle bir çalışmaya destek verir mi? Evet.
Erhürman: Yerel yönetimler reformu yapılmalı mı? Evet. Belediyelerin sayısı azaltılmalı mı? Eve

İşte açıklama;

Ama nasıl yapılacağı konusunda konuşmadan önce, yerel yönetimler reformunun nasıl yapılmaması gerektiğini netleştirmek gerekiyor galiba!

1. Yerel yönetimler reformu yalnızca belediyelerin sayısını azaltarak yapılmaz. Yurttaşların daha iyi hizmet alabilmesi esası çerçevesinde, yerel yönetimlerin özerkliğini, mali gücünü, yetki ve sorumluluklarını bütünsel bir yaklaşımla ele almayı gerektirir.

2. Yerel yönetimler reformu yalnızca iktidara mensup veya ona yakın belediye başkanlarıyla çalışılmaz. Halkın oyuyla göreve gelmiş tüm belediye başkanlarının deneyimlerinden ve görüşlerinden yararlanmayı gerektirir.

3. Yerel yönetimler reformu muhalefeti dışlayarak, onunla istişare dahi etmeksizin, tepeden inmeci ve “ben yaparım olur”cu bir zihniyetle yapılmaz. Böyle olursa, ya toplumsal uzlaşı sağlanmadığı için yapılamaz ya da yapılsa bile genel kabul görmez, ondan bir hayır gelmez.

4. Yerel yönetimler reformu Anayasa’yı ihlal ederek, “anayasayı bir defa delmekle bir şey olmaz” zihniyetiyle yapılmaz. Anayasa’yı ihlal ederek yapılan işlere demokratik hukuk devletlerinde “reform” denmez. Onun başka adları vardır!

5. Yerel yönetimler reformunda belediyelerin sayısı, hangi parti hangi belediyeyi nasıl kazanır anlayışıyla belirlenmez. Coğrafya, nüfus, hizmet, mali güç ve daha pek çok unsuru dikkate alan ayrıntılı bir değerlendirme gerekir.

6. Yerel yönetimler reformu aceleyle, “iş yaptım, iş yaptığımı gösterdim” hevesiyle yapılmaz. Yurttaşların bundan sonra yıllar boyunca alacağı hizmetin kalitesini belirleyecek bir konuda çalışıldığının bilinciyle, ciddiyetle ele alınması gerekir.

7. Yerel yönetimler reformu masa başında, harita üzerinde çizikler atılarak yapılmaz. Sahadaki veriler dikkate alınarak, belediyelerin büyümesinin tek başına hizmet kalitesini artırmadığı fark edilerek, bu koşullarda bile halka hizmet götürme konusunda başarılı olmuş olan belediyelerin deneyimleri dikkate alınarak ve halkına hizmet götüren belediyeleri kapatmak yerine, onları reformun merkezi unsurları haline getirerek yapılır.

Özetle, yerel yönetimler reformunun kendisi de, çalışması da, kaş yapacağım derken göz çıkaracak biçimde yapılmaz. Ne kadar ciddi bir iş üzerinde konuşulduğunu herkes bir an önce fark etmek zorundadır!!!

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