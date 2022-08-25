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Erhürman yine anlayamadığını açıkladı! Tepki gösterdi!

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Alayköy’ün Gönyeli Belediyesi’ne bağlanması sonucu Gönyeli Belediyesi’nin yeni adının Gönyeli-Alayköy Belediyesi önerisine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.
Erhürman yine anlayamadığını açıkladı! Tepki gösterdi!

Tufan Erhürman yaptığı açıklamada, “ Gönyeli ve Alayköy sakinlerinin çoğunluğu uykudayken, bundan o saniye haberi olan iktidar milletvekillerinin parmaklarıyla, nur topu gibi bir Gönyeli-Alayköy Belediyesi "doğdu" ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“4:30'da, Gönyeli ve Alayköy sakinlerinin çoğunluğu uykudayken, bundan o saniye haberi olan iktidar milletvekillerinin parmaklarıyla, nur topu gibi bir Gönyeli-Alayköy Belediyesi "doğdu".

Tırnak içinde doğdu çünkü Yasa'yı okuyarak Gönyeli ve Alayköy belediyelerinin ne zaman tüzel kişiliklerini kaybedeceklerini ve " yeni Gönyeli Alayköy Belediyesi"nin ne zaman tüzel kişilik kazanacağını hukuken anlamak imkansız!

Bu çalışma boyunca sergilenen "demokrasi" ve "hukuk" anlayışının bir özeti gibi!”

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