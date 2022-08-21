Erhürman yine şaşırdı! "Tuhaf tuhaf işler"

Erhürman’ın açıklaması şu şekilde;

“Tuhaf tuhaf işler!

Binboğa Yönetim Kurulu, harnupta 18 TL taban fiyat açıklıyor. Ben de, uzun bir süreden beri dillendirdiğimiz stabil bir para birimine endekslenme çerçevesinde, geçen yıl 10 TL belirlendiğinde doların kuru ile bu yıl 18 TL belirlendiğinde doların kurunun ne olduğunu karşılaştırıyorum ve diyorum ki, salt bu hesapla bile taban fiyatın en az 21 TL olması gerekiyor.

Nedense Binboğa Yönetim Kurulu başkanı çok kızıyor. 21 TL’yi nasıl hesapladınız diye soruyor. Nasıl hesapladığım açıklamamda var! Dolar kuru üzerinden hesapladım! Bunda anlaşılmayacak bir şey mi var?!

Bu arada YK başkanı kızıyor ama açıklamasında, belirledikleri rakamın 25-30 TL’ye kadar çıkmasını beklediklerini söylüyor. Ben de aynen kendisi gibi düşünüyorum. Beklenti 25-30 TL iken, 18 TL açıklamanın bazı ihtiyaçlı üreticileri ürünlerini daha ucuza (mesela 20 TL’ye) elden çıkarmaya yönlendirmesini doğru bulmuyorum çünkü.

Bu arada YK başkanı açıklamasının bir noktasında kendinden geçiyor ve beni “tüccarla ilişki içinde olmakla” suçlayacak noktaya varıyor! Kimler, neler söylüyor, inanılır gibi değil!

Beni bilenler, yıllardır harnupla ilgilendiğimi ve bütün meselemin bu ülkede üretilen harnubun “hammadde” olarak tüccar tarafından satın alınmasının önlenmesi gerektiğini söylediğimi biliyor. Derdim CTP’nin programında olduğu gibi, harnubun kooperatifler aracılığıyla değerlendirilmesi ve mümkün olan tüm unsurlarının bizim ülkemizde işlenmesi suretiyle sadece “hammadde” olarak dışarıya satılmaksızın, katma değerinin de bu ülkede kalması! Bunun için de üreticinin “tüccar daha fazla ödüyor, Önümüzü açın ona satalım” düşüncesine kapılmaması gerekiyor. Bunun da yolu üreticiye hak ettiği fiyatın verilmesi!

Neyse, eğri gemi, doğru sefer! 18 TL taban fiyat açıklayan Binboğa’nın, benim açıklamalarım üzerine, 25-30 TL’ye kadar çıkmayı öngördüğünü açıklaması iyi. Böylece üretici malının gerçek değerinin 18 TL olmadığını öğrenmiş oldu!

Bu “yönetim” döneminde daha ne tuhaflıklar yaşayacağız, daha ne tuhaf açıklamalara yanıt vermek zorunda kalacağız kim bilir!”