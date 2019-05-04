  • BIST 93.946
  • Altın 245,258
  • Dolar 5,9601
  • Euro 6,6727
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Erhürman: “Yok olma korkusunu kaldırmanın yegane yolu üretmek”

» »
Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının 1800’lerden beri derinden derine hissettiği yok olma korkusunu ortadan kaldırmanın yegane yolunun üretmek olduğunu vurguladı ve “Biz bunu başaracağız, başaracağımızı da söyleyeceğiz” dedi.
Erhürman: “Yok olma korkusunu kaldırmanın yegane yolu üretmek”

Erhürman, üniversitelerin ve turizmin Türkiye’de yeniden anlatılması gerektiğini kaydederek, “Bu iki sektördeki geliri artırabiliriz. Buralarda daha cevval olmalıyız” diye konuştu.

Başbakan Erhürman,  “Hep birlikte ellerimizi taşın altına koyacağız… Önce benden değil diğerinden başlayın’ denmeyecek. Bu memleketi bütün olarak değerlendireceğiz. Bunca yıllık sorunları ele ele vererek, bu niyetle hareket ederek aşabileceğimize inanıyorum. ‘Bizim halkımız tembel, bizim halkımız böyle, bizim halkımız şöyle’ değil.  Bu halkın çok daha büyük işleri yapabildiğini gösterdi. Kenetlenmek, inanmak ve inandırmak gerek. 1800’lerden beri derinden derine hissettiğimiz yok olma korkusunu ortadan kaldırmanın yegane yolu üretmektir. Biz bunu başaracağız, başaracağımızı da söyleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Tufan Erhürman, Sanayi Odası’nın 33’üncü genel kurulunda konuştu. Mali protokol konusunda da açıklamada bulunan Başbakan, “Takvim işliyor” dedi.

KKTC’nin 2017’de 1 milyar 800 milyon dolar ihracat, 100 milyon dolar ithalat yaptığını kaydeden Başbakan,  ihracat açığının 750 milyon dolarlık eğitim, yaklaşık 960 milyon dolarlık turizm geliriyle kapatılabileceğini söyledi.

“BİZ KENDİMİZİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE DAHİ TANITAMIYORUZ”

Erhürman, “Biz kendimizi Türkiye Cumhuriyeti’ne dahi tanıtamıyoruz. KKTC’de 1 milyon turistten bahsediyoruz. Türkiye’nin nüfusu 82 milyon civarı. KKTC’yi Türkiye’de yeniden anlatmak durumundayız. Türkiye’de yine son günlerde bir algı yaratıldı. ‘KKTC’de üniversiteye gitmek çok da makbul değil’ diye.  Bu külliyen yanlıştır. Hepsi için söylemiyorum ama üniversitelerimizin düzeyi, aldıkları uluslararası puanlar ortada… Üniversitelerin, turizmin Türkiye’de yeniden anlatılması gerek. Bu iki sektördeki geliri aratılabiliriz. Buralarda daha cevval olmalıyız” dedi.

Bilişim sektöründeki oranlara işaret eden Başbakan,  çok uzun yıllar teknoparklar ve AR-GE konusunda adım atılmadığını söyleyerek, “AR-GE ile ilgili yasa bu yıl geçti. Bilişim oranı yüzde 4’lerde. Yasanın da geçmesiyle bu konuda atılım bekliyoruz” dedi.

Başbakan Erhürman, “Sanayi üretimini sadece turizm sektörüne ulaştırdığınızda kafayı ithalata takmamıza da gerek yok. Bu bağlantıyı kurmamı lazım. Hâlâ kurmuş değiliz. Çalışıyoruz” dedi.

“Sanayi çöktü” eleştirilerine yönelik Başbakan, bu sektöre yönelik ziyaretlerine işaret etti, “Gözlerinize inanamayacağınız işler yapan insanlar var” şeklinde konuştu.

Başbakan Tufan Erhürman, “Yerli ürünü otelde kullanmıyoruz, restoranda da kullanmıyoruz, kalite ve fiyat farkı varsa anlarım ama o da yok” diyerek, bu yöndeki sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti.

Mali protokol konusunda da konuşan ve her şeyi kamuoyuyla paylaştıklarını kaydeden Başbakan, “En geç önümüzdeki haftanın başında teknik heyetin çalışması buraya gelecek. Takvim işliyor” dedi.

"TC'DEKİ SIKINTILARDAN DOLAYI 188 MİLYON TL GELEMEDİ"

2018’de protokol yürürlükte olduğunu da anımsatan Erhürman,  protokolün 31 Aralık’ta bittiğini söyledi, “‘Protokol imzalanmadı da para gelmiyor’ diye bir şey yok. Protokol yıllık da imzalandı. Ben de imzaladım. Türkiye’de yaşanan çeşitli sıkıntılar dolaylı 188 milyon TL’lik para gelemedi” dedi.

2017’de KKTC’ye Türkiye’den 960 milyon, 2018’de 485 milyon geldiğini de kaydeden Başbakan, “Bileceğiz ki canımız kadar sevdiğimiz Türkiye’de sıkıntı yaşayabilir ve bu bize de yansıyabilir. Kendi ev ödevlerimizi yapacağız” dedi.

Bu konularda Bakanlar Kurulu’nun üç kez toplantı yaptığını söyleyen Başbakan Erhürman, kararların iş dünyası paylaşılacağını aktardı.

“Hep birlikte ellerimizi taşın altına koyacağız. ‘Önce benden değil diğerinden başlansın’ denmeyecek. Bu memleketi bütün olarak değerlendireceğiz. Bunca yıllık sorunları ele ele verecek bu niyetle davranırsak aşabileceğimize inanıyorum. Bizim halkımız öyle, bizim halkımız böyle değil, bu halkın çok daha büyük işleri yapabildiğini gösterdi.  Kenetlenmek, inanmak, inandırmak gerek. 1800’lerden beri derinden derine hissettiğimiz yok olma korkusunu ortadan kaldırmanın yegane yolu üretmektir. Biz bunu başaracağız, başaracağımızı da söyleyeceğiz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pornhub, Tumblr'ı satın almak istediğini açıkladı04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:29
  • Krizin gölgesinde Kıbrıs'ta: Siyasi eşitliği yok sayan çözümü kabul etmemiz mümkün değil04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:25
  • Pazartesi hava sıcaklığı 34 derece olacak04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:23
  • Darp olayıyla ilgili polisten açıklama!04 Mayıs 2019 Cumartesi 09:56
  • “Başka Hilmiler ölmesin” eylemi yapıldı!03 Mayıs 2019 Cuma 20:38
  • Yeşil Barış Hareketi’nde Yeni Başkan Feriha Tel03 Mayıs 2019 Cuma 20:28
  • Çavuşoğlu KKTC'de03 Mayıs 2019 Cuma 20:27
  • Türkiye'de yapılacak NATO toplantısı öncesi ‘Kıbrıs’ gerilimi03 Mayıs 2019 Cuma 20:18
  • KKTC'de kaç işsiz var ?03 Mayıs 2019 Cuma 20:17
  • Nisan'da hayat %3,95 pahalı oldu!03 Mayıs 2019 Cuma 20:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti