Erhürman: Yoksulluk, yokluk ve göç bu halkın kaderi değildir

2023 yılının, Kıbrıs Türk halkının karanlık bir yılı olarak tarihe geçtiğine işaret eden Erhürman, 2024’te ülkenin gailesini çekmeyen zihniyetten kurtulmak gerektiğini söyledi. BRT’de Levent Kutay’ın sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 2024’te Kıbrıs sorununda da bir hareketlenme olacağını kaydetti.

“2023, Kıbrıs Türk halkının karanlık bir yılı olarak tarihe geçti”

Sene açılırken bütçenin 3 milyar açık vermesinin beklendiğini anımsatan Erhürman, 3 milyar bütçe açığının gerçekleşmediğini ve artı verdiğini kaydetti. Asgari ücretli için artık ev, araba almanın hayal olduğuna dikkat çeken Erhürman, çarpık bir mali ve ekonomik yapının olduğuna vurgu yaptı. Ana sınıftan, üniversiteye kadar eğitimin “kan ağladığını” söyleyen Erhürman, yüksek öğretimde ciddi sıkıntıları yaşandığını kaydetti. Ders kitaplarıyla ilgili ciddi anlamda “maskaralık” yaşandığını dile getiren Erhürman, sağlık sisteminde yaşanan sıkıntılardan da söz etti. Vatandaşların kamu sağlık hizmetlerinden yararlanamaz hale geldiğine işaret eden Erhürman, ilaçlarla ilgili yaşanan sıkıntıların devam ettiğini belirtti. 2023 yılında Kıbrıs sorunu açısından “buz dolabında” bir dönem yaşandığını belirten Erhürman, iki devletli çözüm tezini, “Bu tez çözümsüzlük çözümdür tezidir” diye niteledi. Tufan Erhürman, “2023, benim açımdan Kıbrıs Türk halkının karanlık bir yılı olarak tarihe geçti. Toprak, mülkiyet ve nüfus üzerinden 2023, bugüne kadar yaşadığımız en karanlık yıllarından biri olarak tarihe geçti” ifadelerini kullandı.

“2024’te temel hedef bu zihniyetten kurtulmaktır”

Bu toplumun başına musallat olan “hükümetin” zihniyeti gitmedikçe, 2023’ün karanlığının 2024’e yansıyacağını kaydeden Erhürman, 2024’teki temel hedefin, söz konusu zihniyetin gitmesini sağlamak olduğunu ifade etti. İki senedir yabancılara mülk satımı meselesini konuştuklarını dile getiren Erhürman, satışların büyük kısmının tapuda devir suretiyle gerçekleşmediğini belirtti. Konut piyasasını yabancıların belirlediğini söyleyen Erhürman, trafiğin de keşmekeş olduğunu vurguladı. “Bizim derdimiz yabancı düşmanlığı değil, buradaki mülkiyet yapısını koruyabilmek” diye konuşan Erhürman, yabancıların tarım arazilerini de almaya devam ettiğine vurgu yaptı. Söz konusu alanda bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Erhürman, bu alanda bir düzenleme getirilmezse, inşaat sektörünün de sürdürülebilirliğinin tehlikeye girebileceğini belirtti. Tufan Erhürman, “Bu arkadaşların derdi kim bakan olacaktır, memleketin geleceği değil” ifadelerini kullandı. Kıbrıs sorununda iki eşit devlete dayanan BM şemsiyesi altında bir çözüm formülünün dünyada benzeri olmadığına işaret eden Erhürman, böyle bir şeyin mümkün olmadığını, bu tezi savunanların da bildiğini vurguladı.

“Bu memleketin çocuklarıyla ilgili zerre gaileleri yok”

Kıbrıs sorununda 2024’te bir hareketlilik olacağını vurgulayan Erhürman, “Bu hareketlilik bizi nereye taşır, bunu hep birlikte göreceğiz” dedi. Kıbrıs sorununda, “2023’teki buz dolabı pozisyonu, 2024’te devam etmeyecek” diyen Erhürman, bir hareketlilik yaşanacağını yineledi. Erhürman, “hükümet” mensuplarının günü birlik yaşadığını, sadece makam-mevki kaygısıyla hareket ettiğini vurguladı. Erhürman, “Bu memleketin çocuklarıyla ilgili zerre dertleri ve gaileleri yoktur” dedi. Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs’ın kuzeyinde de güneyinde de hakkı olduğuna dikkat çeken Erhürman, siyasi eşitliğin, kendileri için kaçınılmaz bir ilke olduğunun altını çizdi. Crans Montana’da, “masaya tekmeyi” Kıbrıs Rum tarafının attığına işaret eden Erhürman, söz konusu dönemde bunun bütün dünyaya anlatılması gerekildiğine dikkat çekti. Erhürman, “Ama biz kimsenin anlamadığı bir tezle ortaya çıktık ve bizi bu tez, buz dolabına kaldırdı” dedi. Tufan Erhürman, “Yoksulluk, yokluk ve göç, bu halkın kaderi haline getirilmeye çalışılıyor. 2024, bu zihniyetten kurtulma yılıdır” diye ekledi.