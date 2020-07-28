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Erhürman: Yönetemiyorsunuz! "saldım çayıra Mevlam kayıra gidiyorsunuz" bu demek işte!!!

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Erhürman: Yönetemiyorsunuz! "saldım çayıra Mevlam kayıra gidiyorsunuz" bu demek işte!!!
Erhürman: Yönetemiyorsunuz! "saldım çayıra Mevlam kayıra gidiyorsunuz" bu demek işte!!!

İşte açıklama;

"Kişisel izolasyon" taahhüdünü yerine getirmeyenler için yasal düzenleme talimatı verildiğini, bu konuda elde cezai müeyyide bulunmadığını söylüyor Sayın Başbakan. Biz bunu 1 Temmuz günü, ilk taahhütnameyi imzalattığınızda söyledik. Duymamış mıydınız? Bugün 28 Temmuz. Daha yeni mi fark ettiniz?

Kaldı ki cezai müeyyideyi düzenleseniz de önemli olan denetimi yapabilmek. Daha dün pozitif olduğunu öğrenen vaka kimsenin haberi olmadan önce otelden, sonra da ülkeden ayrıldı. Yasal düzenleme olmadığını fark etmeniz bir ay aldı. Denetim için hiçbir organizasyonunuz yok. Yönetmiyorsunuz, "saldım çayıra Mevlam kayıra gidiyorsunuz" bu demek işte!!!

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