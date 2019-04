Erhürman: Yönetme sorumluluğu ile davranmalıyız

Yönetim ve disiplin kurullarının da oluşturulduğu kongrede başkanlığa yeniden Oktay Kayalp getirildi. Kongreye Başbakan ve Genel Başkan Tufan Erhürman, eski başbakanlardan Özkan Yorgancıoğlu, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve ilçe başkanları da katıldı. Kongrede ayrıca AKEL’den yetkililer de yer aldı. Kongre, divanın kurulmasının ardından demokrasi şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşu ile devam etti. Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp’in açılış konuşmasının ardından Mağusa İlçe Sekreteri Chrysanthos Zannettos konuşma gerçekleştirdi. Genel Başkan Tufan Erhürman’ın hitabıyla devam eden kongre, faaliyet ve mali raporların okunup aklanmasıyla tamamlandı.

ERHÜRMAN: BU ÜLKEDE NEFES ALIP VEREN TÜM İNSANLARLA KARDEŞÇE, BİRLİKTE YAŞAMAK İÇİN...

Başbakan ve Genel Başkan Tufan Erhürman konuşmasında, 1970’te kurulduğunda hiç kimsenin gün gelip CTP’nin hükümette olacağını, iktidar olacağını, ülkeyi yöneteceğini hayal dahi etmediğini belirtti. CTP’nin 1990’lara kadar büyük bedeller ödeyerek siyasi faaliyetlerini sürdürdüğünü, asla hükümete gelemeyeceği söylendiği halde mücadelesine devam ettiğini kaydeden Erhürman, “CTP ve CTP’liler bu mücadeleyi ne için verdi? Aslında çok basit, çok insani şeyler için... Sevgi için, insanca yaşam için, insan hakları için... Demokrasi gelsin, özgürlükler yaşanabilsin diye mücadele edildi. CTP adalet talep etti, eşitlik talep etti ve bunlar için çok ağır bedeller ödedi” dedi. Bu uzun mücadelede bu ülkede yaşayan her insana dokunup, kucaklaşmayı kendilerine şiar edindiklerini ifade eden Erhürman, bu adada nefes alıp veren tüm insanlarla kardeşçe birlikte yaşayabilelim diye mücadele ettiklerini belirtti. Erhürman, “hayat kısa ama mücadele uzun sürer. CTP’liler hayatlarını birbirlerinin hayatlarına ekleyerek mücadeleyi ileri taşıdı, bundan sonra da bu böyle olacak” dedi.

YÖNETME SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMEZSEK, ÜLKENİN HANGİ ZİHNİYETLE, NASIL YÖNETİLECEĞİNİ HERKES BİLİYOR

Başbakan ve Genel Başkan Tufan Erhürman konuşmasında aylardır süren ‘hükümet bozuluyor’ senaryolarına da değinerek şöyle konuştu:

“İlk kez hükümete geldiğimiz 1990’lı yıllardan bugüne CTP’nin bir ödevi var. Bu da ülkeyi yönetme ödevidir. Hepsinden önemlisi yönetme sorumluluğudur. CTP başbakanlık ya da bakanlık koltuğunda kurulmadı. Başbakanlık, bakanlık önemli değil. Biz hükümette olmazsak nefes dahi alamayız, partimizi yaşatamayız diyenlerden ne olduk ne de bundan sonra olacağız. Ancak, eğer biz yönetme sorumluluğunu üstlenmezsek, ülkeyi hangi zihniyetin yöneteceği, dahası nasıl yöneteceği de herkesin bildiği bir şeydir. Bu yüzden her daim yönetme sorumluluğuyla davranmaya yükümlüyüz. Gelecek kuşaklara karşı yükümlüyüz. Yazılan, çizilen senaryoları gazetelerden okuyoruz. CTP herhangi bir senaryonun parçası değildir. Elbette bu senaryoların nasıl yazıldığı ve nasıl oynandığı konusunda bilgi ve tecrübe sahibiyiz. Biliriz, görürüz, değerlendirmemizi yaparız ama son tahlilde bunlara kulak asmaz, işimize bakarız. Biz sorumluluk bilinciyle hareket etmek zorundayız. 14 aydır her hafta hükümet bozulur, yenisi kurulur. Dinlemekten, okumaktan bıktık usandık. Yenilenen senaryolarla aynı şeyi yazıp çiziyorlar. Biz her hâlükârda işimize bakacağız ve adalet için, eşitlik için, demokrasi için, barış için, insan hakları için ne pahasına olursa olsun mücadeleye devam edeceğiz.”

KAYALP YENİ DÖNEM HEDEFLERİNİ ANLATTI

Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp konuşmasında Partinin 48 yıllık geçmişine değinerek geleneklerine sahip çıktıklarını, adaleti, demokrasiyi, daha fazla sevgiyi ve barışı savunarak CTP’nin bugünlere geldiğini ifade etti. Daha fazla demokrasi ve inadına barış istenciyle mücadelelerini sürdürdüklerini kaydeden Kayalp, “Kıbrıs Türk halkı bize yönetme şansı vermiştir. CTP, 1974 sonrası dönemden 2003’lere, yakın döneme kadar sadece iki buçuk yıl hükümet edebilmiştir. Son 15 yılda ise 9 yılını yönetimde geçirmiştir. Bu nedenle halkımıza karşı olan sorumluluğumuz gereği ilkelerimize sahip çıkarak halkımıza yakışan hizmeti vermek için çalışmaya, büyümeye devam edeceğiz” dedi. Mağusa ilçesinin büyük olduğunu, katılımcı anlayışla herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyleyen Kayalp, etkili örgütlenmeyi sürdüreceklerini ifade ederek kırsaldan kente en ücra köşenin İlçede temsil edileceği bir yapıyı bu dönemde oluşturacaklarını belirtti. Diğer bir hedeflerinin de Cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğunu ifade eden Kayalp, CTP’nin kendi adayını çıkaracağını, Parti tabanında geniş şekilde tartışarak en uygun adayı belirleyeceklerini ifade etti. Genel ve yerel seçimlere de bir yandan hazırlanmaya devam edeceklerini, örgütlülüğü sürdüreceklerini belirtti. CTP’nin yerel yönetimlerde marka olduğunu kaydeden Kayalp, bu hizmet anlayışını ülkenin geneline yaymak için çalışacaklarını ifade etti. Birlikte olunduktan sonra başarıyı yakalamaktan başka şansları olmadığını vurgulayan Kayalp, bunun yakalanamaması durumunda nelerin kaybedilebileceğinin de bilindiğini ifade etti.

ZANNETTOS: ZAMAN BİRLEŞMENİN LEHİNE İLERLEMİYOR

AKEL Mağusa İlçe Sekreteri Chrysanthos Zannettos de konuşmasında ortak vatana ve ortak mücadeleye vurgu yaptı. “Birleşmiş federal Kıbrıs vizyonu bizleri birleştiren en önemli şeydir” diyen Zannettos, dayanışma ve ortak faaliyetlerin güçlendirilmesinin önemine değindi. AKEL’in müzakere sürecini desteklediğini ve çözümün daha fazla bekletilemeyeceğini belirten Zannettos, zamanın yeniden birleşmenin lehine ilerlemediğine dikkat çekti.

YÖNETİM VE DİSİPLİN KURULLARI BELİRLENDİ

Mağusa İlçesi 23. Olağan Kongresi’ne göre İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Cemal İnce, Cemal Mert, Çimen Varer, Erhun Şahali, Erol Adalıer, Fatoş Erozan, Hasan Pekineli, Hüseyin Aranır, Ömer Gür, Şafak Çankaya.

İlçe Disiplin Kurulu ise şöyle belirlendi: Hasan Anday, Osman Kocatürk, Saffet Mehmetalioğulları, Firuz Atakan (Yedek Üye), Hikmet Burkay (Yedek Üye).