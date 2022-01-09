  • BIST 2.033,32
  • Altın 790.30039
  • Dolar 13.8056
  • Euro 15.6721
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKarantina Sürelerine Yeni Düzenleme

Erhürman: Yükseköğretimde Kalite Odaklı Bir Teşvik Sistemi Gerekiyor

»
Erhürman: Yükseköğretimde Kalite Odaklı Bir Teşvik Sistemi Gerekiyor
Erhürman: Yükseköğretimde Kalite Odaklı Bir Teşvik Sistemi Gerekiyor

Cumnhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, göreve geldikten sonra yükseköğretimde kalite odaklı bir teşvik sistemi düşünceleri olduğunu açıkladı. Üniversiteleri teşvik etmeye devam edeceklerini, yarışı ise sayı değil kalite üzerine kurgulayacaklarını dile getiren Erhürman, niteliği merkeze alan ve bunu teşviklendiren bir model üzerinde çalıştıklarını belirtti. Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte geçtiğimiz gün Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’ni ziyaret etti ve üniversitenin çalışmaları hakkında Rektör Prof. Dr. Zafer Ağdelen’den bilgi aldı. Erhürman’a ziyaretinde bazı milletvekili adayları da eşlik etti.

bahcesehir---ctp-(4).jpg

“PLANLI BİR YAPIYA GEÇMEK İSTİYORUZ...”

Turizm ve yükseköğretimin bu ülkenin can damarı olduğunu ifade eden CTP lideri Tufan Erhürman, Meclis’ten nitelikli bir çoğunlukla geçirilecek uzun vadeli kalkınma planlarıyla birliklte bu iki unsuru istikrara kavuşturacaklarını söyledi. Planlı bir yapıya geçmek istediklerinin altını çizen Erhürman, tüm alanlarda kaliteli hedefler belirleyeceklerini kaydetti. Türkiye’nin ihracata dayalı yeni bir ekonomik modele geçmeyi planladığını anımsatan Erhürman, bu formülün Kıbrıs’ın kuzeyine uygun bir formül olmadığını, bu yüzden halkın alım gücünü korumak adına bir takım önlemler almanın kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

 

“ÜRETMEYEN BİR TOPLUMA DÖNMEMELİYİZ...”

Tufan Erhürman, İnsanların giderler kısmında çoktan dövize geçtiğini, ekmeğin fiyatının bile artık döviz kuru üzerinden belirlendiğini kaydederken, CTP’nin gelirleri de dövize sabitleme konusunda kararlı olduğuna vurgu yaptı.

bahcesehir---ctp-(2).jpg

Güneyde iş bulma imkanı olanların bu fırsatın peşinde koştuklarını, çalışma izniyle adada bulunan Türkiye kökenlilerin de artık kendi ülkelerine dönme hesabı yaptığını belirten Erhürman, buna ek olarak başka ülkelerden buraya gelip çalışanların da ülkelerine dönme planı içerisinde olduğunu söyledi. Bunun olması durumunda ülkede üretimin biteceğini ve Türkiye’den mal getirip Kıbrıslı Rumlara satan bir topluma dönüşüleceğini ifade eden Erhürman, bunların yaşanmaması için gelirlerin de dövize sabitleneceğinin altını çizdi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bağımsızlık Yolu KTÖS’ü Ziyaret Etti09 Ocak 2022 Pazar 16:52
  • Ataoğlu: Karpaz, Turizm Potansiyeline, Kavuşacak09 Ocak 2022 Pazar 16:12
  • Bağımsızlık Yolu Lefkoşa’da Açık Pazarı Ziyaret Etti09 Ocak 2022 Pazar 15:34
  • Erhürman: Eğitimde Ayakları Yere Basan Bir Sistem Kuracağız09 Ocak 2022 Pazar 15:24
  • Çıldır: Önceliğimiz Gençlerin Göçünü Önlemek09 Ocak 2022 Pazar 15:08
  • Çıldır: “Rauf Raif Denktaş’ın çizgisindeyiz”09 Ocak 2022 Pazar 15:07
  • Keleşzade: Ultra Zenginlerin Finansal Gücü Devlet Bütçesinin Gücünden Fazla09 Ocak 2022 Pazar 14:38
  • Özyiğit: Yerli Üretim, Yerli Sanayi Olmazsa Olmazdır09 Ocak 2022 Pazar 14:14
  • Ataoğlu, Kar-İş İle TÖHOB’un İş Birliği Toplantısına Katıldı09 Ocak 2022 Pazar 14:12
  • Erhürman: Güzelyurt’un Yeni Hastaneye Kavuşması İçin Hazırlıklar Tamamlanacak09 Ocak 2022 Pazar 14:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti