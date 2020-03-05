Erhürman: “Yükseköğretimde nicelikten niteliğe geçmeliyiz”

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhürman Yükseköğretimde 'nitelik' vurgusu yaparak “Nicelik bazından çıkıp nitelik bazına geçmeliyiz” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle Üniversite Sporları Federasyonu’nu ziyaret etti ve Gönyeli Spor Kulübü’nü kabul etti.

Ziyaretlerinde ve kabulünde konuşan Erhürman, ülkemizdeki üniversitelerimizin ülkeye gelir gelmesi açısından çok önemli alanlardan biri olduğunu söyledi.

Erhürman konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Başbakanlığım döneminde de sıkça söyledim, yükseköğretim artık nicelik bazından çıkıp nitelik bazına geçip sürdürülebilirliğe önem vermemiz gereken bir alandır. Dolayısıyla üniversitelerimizde neler oluyor? Nitelik açısından nerelere varıyoruz? Bütün bunları öğrenme çabası içerisindeyiz. Sadece gelir getirmesi değil mesele, kaliteli bir alandan gelir elde ediyor olmak, bizim için son derece önemli.”

“CUMHURBAŞKANI GİRİŞİMCİ BİR ROL ÜSTLENMELİ”

“Cumhurbaşkanlığı makamı bugüne kadar bir müzakerecilik makamı olarak algılandı. Onun dışında diğer alanlar, ‘görev alanının dışındadır’ diye değerlendirildi. Ancak yaşadığımız tecrübeler var. Biliyorsunuz, hükümetlerimiz istikrarsız. Çok kısa sürelerle görevde kalıyorlar ve bu kadar kısa sürelerle hükümetlerin yüksek öğrenim gibi, turizm gibi alanlarda bizim orta ve uzun vadeli planları ve programları hayata geçirebilmemiz maalesef mümkün olmuyor. Bu alanlar da bizim can damarlarımız olduğuna göre, bizim oralarda orta ve uzun vadeli işler yapmamız gerekiyor. Üniversitelerimizi niteliğe doğru teşvik etmemiz gerekiyor. Maalesef hükümetlerin ömürleri kısa. Oturuyorlar koltuklara, daha anlayana kadar ne oluyor ne bitiyor, projeleri programlayana kadar hükümetler değişiyor. Şu anki Cumhurbaşkanımızın görev süresi 5 yıl. Bu 5 yılın içinde 5 Başbakan değişti bu ülkede. O yüzden orta ve uzun vadeli programlar artık hükümetlerden beklenebilecek düzeyde değil. Cumhurbaşkanlığı bütün bu alanlarda liderlik yapmalı, öncülük yapmalı. Bu alanların önünü açmalı. Gelen giden hükümetler arasında köprü görevi yapmalı. Cumhurbaşkanı hazırlanan, orta ve uzun vadeli projelerin hayat geçmesini sağlayacak bir girişimci rol üstlenmeli.”

“KIBRIS SORUNU ÇÖZÜMLENİNCEYE KADAR OLİMPİYAT BAYRAĞIYLA MÜSABAKALARA KATILMANIN YOLLARINI ARAMALIYIZ”

Spor konusunda da değerlendirmelerde bulunan Erhürman, “Sporla ilgili konular bir koordinasyon içinde yürütülmeli ve sporumuzun dışarıya açılması için doğru yollar belirlenip o yollardan gidilmeli. Bu açıdan da spor hukukunu bilen kişilerden oluşacak bir ekiple sporumuzu uluslararası alana nasıl taşıyacağımız yönünde çalışmalar yapılmalı ve ortak akıl oluşturulmalı.

Devletin içeride ve dışarıda bir spor politikası olmalı. Sporumuzda her branş için ödül ve teşvik düzenlemelerine gitmeliyiz. Uluslararası müsabakalara daha kolay katılım gösterilebilecek branşlara öncelikli davranmalıyız. Yine bu yönde Kıbrıs Sorunu çözümleninceye kadar Olimpiyat bayrağıyla müsabakalara katılmanın yollarını aramalıyız” ifadelerini kullandı.