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Erhürman: Yükseköğretimde Potansiyeli En Üst Noktaya Çıkaracağız

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Erhürman: Yükseköğretimde Potansiyeli En Üst Noktaya Çıkaracağız
Erhürman: Yükseköğretimde Potansiyeli En Üst Noktaya Çıkaracağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yükseköğretimin ülkenin can damarlarından birisi olduğunu söyledi ve bu potansiyeli en üst noktaya çıkaracaklarını belirtti. Erhürman, dış temsilciliklere de büyük görev düşeceğini ve temsilcilikleri bu konuda yeniden yapılandıracaklarını açıkladı. Erhürman, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası’nı (DAÜ-SEN) ziyaret etti. Erhürman’a ziyaretinde milletvekili adayları da eşlik etti. Ziyaret esnasında konuşma yapan Genel Başkan Tufan Erhürman, CTP’nin 23 Ocak sonrası hedeflerini anlattı.

 

“AB KAYNAKLARINA ULAŞMAYI TAAHHÜT EDİYORUZ...”

CTP’nin ülkenin içine düşürüldüğü krizle ilgili projelerini paylaşan Erhürman, halkın giderler kısmında dövize geçtiğini, gelirleri de Euro’ya sabitleyerek halkın alım gücünü koruyacaklarını vurguladı. Avrupa Birliği’nin pandemiden dolayı Güneye para akıttığını, Kuzeyin de bu kaynakları talep etme hakkı olmasına rağmen hükümet edenlerin böyle bir gaileye sahip olmadıklarını ifade eden Erhürman, göreve geldikten sonra CTP olarak bu kaynaklara ulaşacaklarını taahhüt etti. Gelirleri Euro’ya endeksleme noktasında kendilerine hayalci diyenlere seslenen Erhürman, “Şu anda KIB-TEK’ten proje hizmeti aldığınızda Sterlin ödüyorsunuz. Gümrükteki pek çok işlem döviz üstünden. Bu noktalarda her şey dövize endeksli olacak ama gelirler olmayacak öyle mi?” dedi.

 

“KIBRIS TÜRK HALKINI YENİDEN DIŞARIYA AÇMAK ZORUNDAYIZ”

Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği’nden koparılmaya çalışıldığını dile getiren CTP lideri Tufan Erhürman, buna izin vermeyeceklerini ve yeniden halkı dışarıya açmak zorunda olduklarını söyledi. AB ile ilişki kurmayı en iyi CTP’nin bildiğini ifade eden Erhürman, “Avrupa’yla ilişki kurulacaksa, kaynaklara ulaşılacaksa, bilinmelidir ki doğru zemine basılması gerekiyor. Doğru zemin de iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federasyon zeminidir. O zemine basarak birçok kazanım elde etmiştik. Doğru zemine kıbrıs türk halkını tekrardan döndürmek iddiasıyla bu göreve talip olduk” şeklinde konuştu.

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GÖKÇE: TARİHİN EN KÖTÜ EKONOMİK VE SOSYAL YIKIMINI YAŞIYORUZ

DAÜ-SEN Başkanı Ulaş Gökçe de yaptığı konuşmada ziyaretten dolayı CTP heyetine teşekkür etti ve CTP’nin hükümette olduğu dönemlerde birlikte çalışma fırsatı yakaladıklarını aktardı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın da sendikalarının bir üyesi olduğunu anımsatan Gökçe, bunun da kendilerini gururlandırdığını belirtti. Ülkenin zor bir dönemden geçtiğini, tarihin en kötü ekonomik ve sosyal yıkımını yaşadıklarını kaydeden Gökçe, CTP’nin hükümete talip olarak büyük bir cesaret örneği gösterdiğini ifade etti. Sendika olarak CTP ile iyi ilişkilere sahip olduklarının altını çizen Ulaş Gökçe, hükümete geldikten sonra da bu ilişkilerin devam etmesini temenni etti.

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