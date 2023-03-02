Erhürman: Yurttaşın size güvenmesini nasıl beklersiniz?

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkeye gelen depremzedelerin sayısı ile ilgili hükümet yetkilerin farklı açıklamalar yaptığını belirtti.

Ülkeye gelen depremzedelerin sayısına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler'in hepsinin aynı partiden olduğunu söyleyen Erhürman, "Bu kadar basit bir konuda bile aralarında iletişim yok! Bu şartlarda yurttaşın size güvenmesini nasıl beklersiniz?"ifadelerini kullandı.

Erhürman'ın açıklamasının tamamı şöyle:

Ülkemize gelen depremzedelerin sayısıyla ilgili olarak Sn. Taçoy, 25 Şubat'ta 3,800 rakamını vermişti. 1 Mart'ta Sn. Üstel 1500 açıklamasını yapmış, aynı gün Sn. Tatar "5000'e yakın" demişti.

Bugün Sn. Ziya Öztürkler 1497 dedi. Oysa Sn. Taçoy 3,800 rakamını verirken Sosyal Hizmetler Dairesi ile Muhaceret'ten edinilen bilgilerdeki rakamların örtüştüğünü söylemişti. Demek ki örtüşmüyormuş!

Bu isimlerin hepsi süreci yönettiğini iddia eden yürütme organına mensup ve hepsi aynı Parti'den. Her tarafta da bir sürü "kriz merkezi". Ama belli ki bu kadar basit bir konuda bile aralarında iletişim yok! Bu şartlarda yurttaşın size güvenmesini nasıl beklersiniz?