Erhürman: ‘Yürüyün de korkmayın’ diyen zihniyetle bir yere varamayız

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Plansız, programsız, ‘yürüyün de korkmayın’ diyen zihniyetle bir yere varılamayacağının öğrenilmesi gerektiğine işaret etti.

“Nüfusun bilinmediği bir ortamda planlama yapılamaz”

Özel sektörde maaşların asgari ücrete kadar gerilediğine dikkat çeken Erhürman, bu durumun halkın alım gücünü düşürdüğünü ifade etti. Hayat pahalılığı nedeniyle insanların alımlarını kuzeyden değil, güneyden yaptıklarını belirten Erhürman, küçük işletmelerin ödeme kapasitesinin düştüğüne işaret etti. Stabil para birimine endeksli muhasebe sistemi önerilerinin dikkate alınmadığını ve ekonominin kısır döngüye girdiğini dile getirdi. Erhürman, zorunlu gıda ve temizlik malzemelerinde narh koyulması, denetim yapılması gerektiğini söyledi ancak bu önerilerin de göz ardı edildiğini belirtti. Yabancı işçilerin ucuz iş gücü olarak kullanıldığını, elde edilen kaynakların dışarıya aktığını ve bu durumun bir "bataklık" oluşturduğunu söyledi. Bu bataklıkta rüşvetin ve normalleşmiş yolsuzlukların döndüğüne dikkat çeken Erhürman, bu konuların magazin mantığıyla ele alındığını ifade etti. Eğitim sistemine de değinen Erhürman, 850 kişilik ilkokulların kabul edilemez olduğunu, konteyner sınıfların eğitim sisteminde sınıfsal bir ayrım yarattığını ve bu durumun gelecekte büyük sorunlar doğuracağını vurguladı. Erhürman, mevcut nüfusun bile bilinmediği bir ortamda enerji ve diğer planlamaların sağlıklı yapılamayacağını dile getirdi.

“Sloganlar üzerinden konuşunca sorunlar çözülmez”

Toplumda ırkçılığın ve ötekileştirmenin yayılmaya başladığını ve bu durumun kendisini çok korkuttuğunu söyleyen Erhürman, "Yaratılan bataklık, bir süre sonra bizi esir alır" diyerek uyardı. “Sloganlar üzerinden konuşunca sorunların çözüleceğini zanneden bir zihniyet” diyen Erhürman, uluslararası toplumla irtibat kopararak bir cennet yaratılamayacağını vurguladı. Erhürman, “Diyalog kuracaksınız, diploması yapacaksınız ve doğru zemine basacaksınız. Benim halkım çözüm iradesi olan bir halktır diye dünyaya anlatacaksınız” diye konuştu. Kurultay öncesi “takır takır” istihdam yapıldığına dikkat çeken Erhürman, karşılarındaki zihniyeti “hesapsız-kitapsız” olarak niteledi. “Benim bu zihniyetle, bu memleketin çoluğu, çocuğu adına derdim var” diyen Erhürman, memleketteki ön görülemezlik halinin de fiyatlara ekleme yaptığını kaydetti. “Plansız, programsız, yürüyün de korkmayın diyen zihniyetle bir yere varamayacağımızı öğrenmek zorundayız” diyen Erhürman, memleketin güvenlikten çok uzaklaşmış bir durumda olduğunu ifade etti. Sağlıkta insanların hastanede yatak bulamadığı bir yapı oluştuğunun altını çizen Erhürman, doktorların hasta sayısına yetişemediğine işaret etti.