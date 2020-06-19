  • BIST 113.903
  • Altın 381,879
  • Dolar 6,8393
  • Euro 7,6801
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAHP Genel Başkanı Yenal Senin, İkinci Ekonomik Tedbir Paketi’ne ilişkin detayları açıkladI

Erhürman: Yüze göze bulaştırmak bu olsa gerek

» »
"Yüze göze bulaştırmak bu olsa gerek"
Erhürman: Yüze göze bulaştırmak bu olsa gerek

İşte açıklama;

Başbakan bir kez daha Cumhurbaşkanlığı'na gidiyor. Cumhurbaşkanı Başsavcı ile görüştükten sonra bu kararı verdi. Birinci liste Cumhurbaşkanı'na sunulduğuna göre koalisyon ortakları liste üzerinde anlaşmıştı. Bu durumda Başbakan ve Başbakan Yardımcısı birinci listeyi hazırlamadan önce Başsavcı ile görüşemez miydi? Cumhurbaşkanı ile önce telefonda görüşüp olur aldıktan sonra resmi işlemi yapamaz mıydı? Bu tabiri kullanmayı istemezdim ama "yüze göze" bulaştırmak tam da bu olsa gerek...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Serdarlı’da kurşunlama!19 Haziran 2020 Cuma 15:56
  • Tüm Yollardaki Oto Korkulukların Tamiri İçin İhale Açıldı19 Haziran 2020 Cuma 15:55
  • Korkmazhan: Hükümetçilik oyunu bitmiştir19 Haziran 2020 Cuma 15:47
  • Erhürman: Yüze göze bulaştırmak bu olsa gerek19 Haziran 2020 Cuma 15:45
  • Başbakan Tatar yeniden Akıncı ile görüşüyor19 Haziran 2020 Cuma 15:28
  • Akıncı'dan Çaluda'ya Veto!19 Haziran 2020 Cuma 14:04
  • Akıncı, Başsavcı Altıncık’la görüştü19 Haziran 2020 Cuma 13:39
  • Kanser Hastalarına Yardım Derneği Genel Kurulu Ertelendi19 Haziran 2020 Cuma 13:20
  • Kabine değişikliğinde ÇALUDA krizi yaşanıyor! Yasal mı? Etik mi?19 Haziran 2020 Cuma 13:20
  • Sıcak gelişme: Başsavcı Sarper Altıncık, Cumhurbaşkanlığı'na geldi19 Haziran 2020 Cuma 13:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti