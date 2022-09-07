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Erhürman: Yüzünüz Kızardı mı?

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Anayasa Mahkemesi'nin kararını değerlendirdi, hükümete 'yüzünüz kızardı mı?' diye sordu.
Erhürman: Yüzünüz Kızardı mı?

Erhürman'ın paylaşımı şöyle:

Elli defa söyledik! "Meclis'te hasbelkader 27 parmak buldunuz diye Anayasa'yı ihlal edebileceğinizi, muhalefeti takmayıp dilediğiniz yasayı çıkarabileceğinizi, ben yaparım olur diyebileceğinizi sanmayın, ülkeyi daha fazla kaosa sürüklemeyin" dedik. Dinlemediniz!
Şimdi Anayasa'ya Mahkemesi size aynılarını söyledi! Meclis'te "Anayasa'ya aykırı değil" derken yaptığınız o tuhaf "savunma"ları hatırlayıp biraz olsun yüzünüz kızardı mı?!

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