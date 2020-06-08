Erhürman:1 Temmuz’dan sonra karantinasız açılmaya nasıl gidilecek?

CTP Genel Başkanı Erhürman da, geçiş kapılar konusunda yaptığı konuşmada, ilk kapanma kararı alındığında bu kararın nasıl alındığını sorarak, ilk başta bizim kapıları kapatmamızın temel sebebinin sağlık altyapısındaki eksikliler olduğunu kaydetti.

Açılacağımız gün pandeminin biteceğinin düşünülmediğini, açılacağımız gün daha hazırlıklı olacağımızı düşündüğümüz için kapıların kapandığını ifade eden Erhürman, Güneyle sınır kapılarının kademeli olarak açılması konusunda 1 Temmuz’a kadar beklenmesi gerektiğinin söylendiğini, “peki nedir eksiğimiz veya neyi tamamlamayı bekliyoruz diye” sordu.

Bugün ve 1 Temmuz arasında olacak olan şey nedir diye öğrenmek istediğini ifade eden Erhürman, 1 Temmuz’dan sonra karantinasız açılmaya nasıl gidileceğini de öğrenmek istediğini kaydetti.

Erhürman, dışarda iki grup endişe yaşandığını, bir grubun hiç açılmamayı istediğini, bir grubun ise açılmazsak ekonomi ne olacak endişesi yaşadığını kaydetti.

Kademeli açılma önce Güneye, sonra dünyaya açılmayı gerektirmez mi diye soran Erhürman, eksiklerimizin ne olduğunu öğrenmek istediğini, pandemi hastanesi konusunda ne yapılacağını öğrenmek istediğini söyledi.