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Erhürman:26 Aralık dediler ama hükümette tarih konusunda uyum yok

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Erhürman:26 Aralık dediler ama hükümette tarih konusunda uyum yok
Erhürman:26 Aralık dediler ama hükümette tarih konusunda uyum yok

İşte açıklama;

Meclis'i açmayı/kapamayı beceremeyen hükumet istifayı da yüzüne gözüne bulaştıracak anlaşılan! Sn. Tatar basına Salı günü partilerle görüşeceğini bildirdi ama şu an itibarıyla hala bir davet yok. Hükumet'teki partiler "26 Aralık" dedi ama kendi içlerinde bir görüş birliği yok anlaşılan. Her konuda olduğu gibi bu konuda da kulağın üstüne yatıp "kurultay"ı bekleme niyeti açıkça görülüyor.

Yarın hem Meclis'te Danışma Kurulu toplantısı var, hem de Sn. Tatar'ın davetleri... Bu halkı bir "kurultay"ın kuyruğuna teneke gibi bağlayıp tangır tungur sürüklemeye devam etmenize izin vereceğimizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz!!!

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