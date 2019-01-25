Erhürman'a Geçitkale'de miting gibi karşılama

Başbakan Tufan Erhürman bu akşam Geçitkale'de halkla bir araya geldi.
Başbakan Erhürman hükümet icraatlarını anlattı ve sorulan sorulara cevap verdi.
Erhürman'ı konuşmasına çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.
Başbakan Tufan Erhürman bu akşam Geçitkale'de halkla bir araya geldi.
Başbakan Erhürman hükümet icraatlarını anlattı ve sorulan sorulara cevap verdi.
Erhürman'ı konuşmasına çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.