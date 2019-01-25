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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Erhürman'a Geçitkale'de miting gibi karşılama

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Başbakan Tufan Erhürman bu akşam Geçitkale'de halkla biraraya geldi. Erhürman'ı izlemeye çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.
Erhürman'a Geçitkale'de miting gibi karşılama

Başbakan Tufan Erhürman bu akşam Geçitkale'de halkla bir araya geldi.

Başbakan Erhürman hükümet icraatlarını anlattı ve sorulan sorulara cevap verdi.

Erhürman'ı konuşmasına çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

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