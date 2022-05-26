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Erhürman'a İskele'de yoğun ilgi... "Umut vardır"

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Erhürman, İskele’de vurguladı: Yaşadıklarımız kader değildir, umut vardır!
Erhürman'a İskele'de yoğun ilgi... "Umut vardır"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetebilecek yetenek ve kapasitede olduğunun altını çizdi ve “Yaşadıklarımız kader değildir. Umut vardır” diye konuştu. Ergazi, Ötüken ve Aygün köylerini ziyaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, köy halkının sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini paylaştı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a İskele İlçe Başkanı Hüseyin Mülazim, İskele milletvekilleri Biray Hamzaoğulları ile Fide Kürşat da eşlik etti.

 

ERHÜRMAN: ŞİMDİ HEP BİRLİKTE MÜCADELE ETME ZAMANIDIR

Ziyaretler sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının iradesine sahip çıkacağını ve bunun bir varoluş mücadelesi olduğunu vurguladı. “Şimdi hep birlikte mücadele etme zamandır” diye konuşan Erhürman, bundan sonra Meclis’in daha çok sokakta, sokağın da daha çok Meclis’te olacağına dikkat çekti. Müdahale ürünü gayrimeşru bir hükümetle karşı karşıya olunduğunun altını çizen Tufan Erhürman, karşılarındaki zihniyetin ne Anayasa ne de hukuk tanıdığını vurguladı. Erhürman, “Bu ülkeye, bu halka dair umutlarımızı kimse tüketemedi, tüketemeyecek” diye konuştu.

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“BENZİN VE ELEKTRİK ZAMMI, SADECE BENZİN VE ELEKTRİK ZAMMI DEĞİLDİR”

Elektrik zammının haziran ayı itibarıyla daha çok hissedileceğini vurgulayan Erhürman, elektrik zammının sıcakların gelmesiyle faturalara yansıyacağının altını çizdi. Benzin ve elektrik zammının sadece benzin ve elektrik zammı olmadığını kaydeden Erhürman, “Benzine ve elektriğe zam geldi mi, her şeye zamlar yansıyacak demektir” dedi. Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan ‘İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’ içerisinde yer alan ve vergilerin artırılmasını, 13’üncü maaşlardan prim alınmasını, çalışanların toplu sözleşme haklarının elinden alınmasını amaçlayan maddeleri de eleştirdi.

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“BU SORUN, KIBRIS TÜRK HALKININ VAROLUŞ SORUNUDUR”

Türk Lirası’nın değer kaybetmeye devam ettiği, benzine ve elektriğe zam geldiği bir ortamda ayakta durmanın çok zor olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Bu yangın herkesin evinde hissediliyor. Bu, kaldırabilir bir yük değil” dedi. Asgari ücretin 6 bin 90 TL, açlık sınırının ise ortalama 8 bin TL olduğunun altını çizen Erhürman, “Asgari ücret 8 bin lira olsa, geçinmek için yine yetmez. İşçi geçinemiyor, iş veren ödeyemiyor” diye konuştu. Erhürman, ekonomik döngüyü kırmamak için halkın alım gücünün korunması gerektiğini belirtti. Sütün litresinin 18,75 lira olduğunu hatırlatan Erhürman, “Çocuklarımıza süt ve ekmek alabilecek miyiz? Kıbrıs Türk halkı olarak bu zihniyete ‘hayır’ dediğimizi, ‘yeter’ dediğimizi göstermemiz lazım” diye konuştu. Vergilerin artmaya, maaşların da budanmaya devam edildiğini ifade eden Tufan Erhürman, bu sorunun, Kıbrıs Türk halkının varoluş sorunu olduğunu vurguladı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, halkın sorunlarını dinlemek ve çözüm önerilerini paylaşmak için köy gezilerine de devam edeceklerini dile getirdi.

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