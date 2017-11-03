Erhürman'a mesaj var

03.11.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Tufan Erhürman, Meclis Araştırma Komisyonunun ortaya koyduğu Ercan Havalimanının işletme haklarının devrine ilişkin Başbakan Hüseyin Özgürgün, Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun görevi ihmal ettiği gerekçesi ile partiniz tarafından verilen Meclis Soruşturmasının ardından konuyu Polis havale edeceğinizi açıkladınız. Sn.Erhürman, dokunulmazlık zırhı ile donatılan siyasilerimiz bunun meyvesini yiyor. Gelin bu zırhı yasa ile kaldırma girişiminde bulunun. Yüce Divandan kurtulanların ‘Mahkeme Koridorlarından’ kurtulmamasını sağlayın.Sevgili Tufan,bazı siyasilerin en utanılacak yönü siyaset yaptıkları halde siyaseti öğrenmemek ve ısrarla siyaset yapma, konusundaki cahilce ısrarlarıdır. Ne diyelim?

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Sn. Yusuf Artam Yardımcı sosyal medyadaki açıklamanızda, Ulusal Birlik Partisi Milletvekilliği Lefkoşa İlçesi aday adaylığı başvurumuzu yaptık. Ulusal Birlik partisi güneşi altında birlik olup, Anavatan Türkiye’mizle kenetlenip mutlu günlere yürümek dileğiyle, Allah utandırmasın dediniz. Öncelikle hayırlı olsun. Ancak bu aralık ‘Güneş’in altında güneşlenmek isteyenler çok. Dikkat edin, size endekgöndeklerle gölgede bir yer ayırmayıp kızıl güneşin altında pişirmesinler. Güneş yanığı çok kötüdür. Böylesi çalımlara karşı koruyucu krem kullanın.

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Sn. Erdinç Alnar yaptığınız paylaşımda Mustafa Alnar, Dünya Bilardo Şampiyonasında yarı finalde 9-7 kaybetmesine rağmen kazandığı dünya 3.lüğü ile gururumuz oldu. Başta Hocası Mehmet Sanlisoy olmak üzere Federasyon Başkanı Aşkın Burcu'ya, uluslararası yarışmalara katılmasına maddi destekte bulunan Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu'na, Sponsorluk katkısında bulunan Ayse Edip'e teşekkür ederiz dediniz. Mustafa’nın başarısı hepimizi gururlandırdı. Da keşke bazı siyasilerimiz de seçimden kafalarını kaldırıp bizim ve sizin gibi gururlansaydılar.

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Sn. Tahir Topaloğlu, bu ülkeye yıllarca hem sahalarda hemde saha dışında özveri ile hizmet vermiş Atilla Topaloğlu’nun ismini zikretmekten aciz olanlara tepki vermen doğal. Atilla Topaloğlu sahasının adını öğrenmek isteyenler öğrenir. Öğrenmek istemeyenlere bak bizim Eren Şişik ne güzel cevap verdi. Eren, sadece Atilla Topaloğlu gibi bir değere yapılan saygısızlık değil bu. Okul sporlarının başındaki adam Üner Berkalp gibi bir efsanenin adını “Güner” yazarsa, Canbulat Stadı’na MTG Stadı, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’na da A.Yeşilova Stadı yazarsa vay halimize. Halk arasında Okullar Sahası’nı da anlarım ama resmi bir “devlet” kurumu böyle yazarsa saygısızlık derim diyor. Sevgili Eren çok efendi bir çocuk. Bu nedenle üslubunu nazik bir dille kullanıyor. Kusura bakma ben nazik olamayacağım ve buna ‘Utanmazlık’ derken ‘Hadde be barra’ mahalleye diyeceğim. Sevgili Tahir, sporda Cehaletin eyleme geçmiş hali çok tehlikelidir. Dikkat etmek gerek.

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Sn. Cüneyt Hüseyin Küçük, Milletvekili transfer sezonu açıldı.Şahıslarla problemimiz yok. Asli görevini yapamadığı için değil, tekrar seçilme gailesi ile adeta futbolcu gibi bonservisini eline alıp başka bir siyasi partiye geçmek için siyasi görevinden istifa edenler siyasi tarihimizin karanlık sayfalarında yerlerini almaya mahkumdur. Yozlaşmış bu siyaset anlayışının miyadı dolmuştur.Halkımız artık bu dönemin zihniyetlerini ve destekçilerini sandık başında değiştirme kudretine sahiptir diyorsun. Da, futbolda ara transfer var sakın onu unutma Cüneyt gardaş. Zaten bizim vekiller ara transferi çözdüler bak bir bir ara transferde yüklü transfer bedeli alarak takım değiştiriyorlar. Sn. Küçük siyaset sayfaları çevirmekle bitmeyen bir kitap, kitabın figüranları olan bazı vekillerimizin çalımları ise seyrine doyum olmayan bir Vincent Van Gogh resimdir.

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Sn. Asım Akansoy, ülke genelinde sorulan hiçbir sorunun yanıtının alınmadığına dikkat çekerek, “ciddi bir siyasi erozyon ile karşı karşıyayız. Bu ülkede biz seçim öncesinde insanların ellerine ileri tarihli zarflar verip seçimden sonra işe alımlarla ilgili tahrikleri de yaşadık. Seçim yasaklarının başlayacağı güne kadar kırsal kesim arazisi de partizanlık yapılarak dağıtılacaktır diyorsunuz. Sn. Akansoy vallahi ne Selimiye nede Hz. Ebubekir camisinde Cuma namazındayız. Burası KKTC For Ever Bol Kepçe Lokantası dediğimiz bir ülkedir. Bizler balı parmak ile değil kepçe ile yeriz. Sn. Akansoy siyasi palyaçoları sevebilmenin bir yüzölçümü yok haritalarda. Bu nedenle kapsama alanı dışında kalıyorlar.

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Sn. Kiralık Araç kiralama şirketi sahipleri, para kazanmak güzeldir. Ama para kazanılırken bir başkasının hayatını da düşünmek gerek. Ne idüğü belirsiz kişilere kiraladığınız araçlar ile adamlar sokaklarda, caddelerde bilemedin her yerde ‘Cirit’ atıyor. Ne trafik kuralı nede kaidesi tanıyor. Polisin yetersiz kalmasını da fırsat bilerek fink atıyorlar. Ya bu deveyi doğru dürüst güdün,yahut birimizin başına bir bela gelirse sorumlusu siz olacağınız için soluğu mahkemede alacaksınız derim.Size başımızdaki belayı anlatmak Gözleri görmeyen birine gökkuşağını anlatmak gibidir.

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Sn. Umut Öksüzoğlu Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) başkanı olarak “statü” ve “terfi” konularının yasal duruma uygun olarak yarın mesai bitimine kadar sonuçlanmaması halinde pazartesi gününden itibaren her türlü meşru hakkını kullanacağınızı belirttiniz. 2016 yılına ilişkin terfi anomalilerinin tamamlanmaması ve hak sahiplerine hakları verilmemesi halinde sessiz kalmayacağınızı dile getirdiniz. Yönetim Kurulu Başkanınız Çin’de, Genel Müdürünüz ise egosunu tatmin derdinde olunca terfiler bir 19 yıl daha bekleyebilir. Sn. Öksüzoğlu, senin şu genel müdürün ile başkanına, tutunamadığın dallarda yaprak olmaya çalışıyorsun. Zorlama çabalarla yürümez

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Sayın Emine Dağbirçok bölgede hayvanlar zehirlenmek suretiyle öldürülüyor. Ancak bir süredir Elye tarafında bu iş tavan yaptı. Zehirlenip öldürülen hayvan sayısı tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük boyutlara taşındı. Sn. Emine Dağ, hayvanseverler olarak‘İnsan Elbisesi’ giymiş bu yaratıkları artık teşhir etme zamanı geldi. Dağ gibi önlerine dikilip Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu onlara gösterme zamanın geldiğini gösterelim. Sn. Dağ, hayvanları sevdiğini gök gürültüsü olarak işitmek istiyorum. Cılız seslere tahammülümüz atık kalmadı.

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Sn. Hamit Bakırcı, DP’den ayrıldıktan sonra ışıl ışıl parlayan ve sizi aydınlatan Çoban Yıldızı sönmeye başlamıştı. Bakanlığınız döneminde taş ocakları, Marsilya gezisi derken ayrıldıktan sonra uğraşacak pek birşeyiniz kalmadı. Ah Sn. Bakırcı şimdi DP’den ayrılmamış olsaydınız Eğitim Bakanlığı yıldızı size göz kırpmış olacaktı. Haaa ben eğitimden anlamam derseniz Nasrettin Hoca’nın eskiyen ‘Ay’ları kesip yıldız yaptığı gibi bizde doktorları kesip eğitim bakanı yaptık. Yüzüne gözüne bulaştırdı diye takılmayın. Maksat Jet Lag olarak takılmaktır. Sn. Bakırcı, koltuksuz vekil, güneşsiz dünyaya benzer. Ne sıcaklık alabilir ne de ışık. Karanlık ve soğuk bir şekilde yaşar ve seçim kutusunda ölür.