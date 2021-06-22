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Erhürman:Baf'ta da Geçitkale'de de Askeri Üsse Karşıyız

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Geçitkale Havaalanı’nın askeri üsse dönüşmesini ilk ifade edenin TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olmasının doğru ilişki zemini olmadığını ifade etti.
Erhürman:Baf'ta da Geçitkale'de de Askeri Üsse Karşıyız

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Geçitkale Havaalanı’nın askeri üsse dönüşmesini ilk ifade edenin TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olmasının doğru ilişki zemini olmadığını ifade etti.

Erhürman, “Biz Baf’ta da bir askeri üsse karşıyız, Geçitkale’de de karşıyız çünkü bu adada barış istiyoruz. Bu adada bizim gelecek tahayyülümüz üreterek, barış içinde yaşamaktır; güneyde ve kuzeyde fark etmez, silahlanmaya karşıyız.” dedi.

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