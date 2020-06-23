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Erhürman:Bakanlar Kurulu’nun sorunu olmasına rağmen tek bir kişi görevden alınarak sorunu çözdüklerini sanıyorlar.

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Erhürman’dan Dikmen’e ziyaret
Erhürman:Bakanlar Kurulu’nun sorunu olmasına rağmen tek bir kişi görevden alınarak sorunu çözdüklerini sanıyorlar.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, bugün Dikmen bölgesindeki esnafı ziyaret etti, sorunları dinledi. Erhürman ayrıca Dikmen Belediyesi’ni de ziyaret ederek pandemi sürecindeki hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’ye plaket takdim etti. Erhürman’a Dikmen gezisinde Girne milletvekilleri Fazilet Özdenefe ve Fikri Toros, ilçe yöneticileri ve partililer eşlik etti. Pandemi sürecinde ve sonrasında yaşanan sorunların dile getirildiği ziyaretlerde, çözüm önerileri ele alındı, görüş alış verişinde bulunuldu.

Dikmen esnafını ziyareti esnasında konuşan Genel Başkan Tufan Erhürman, pandemi sürecinin ardından dükkanlarını açan esnafın yaşananlardan dolayı endişeli olduğuna dikkat çekti. Erhürman, iş yerlerinin 3 ay boyunca kapalı kaldığına ancak başta pandemi hastanesi ve personel olmak üzere sağlık alanındaki eksikliklerin hala giderilememiş olmasından dolayı esnafın dışa açılma konusunda endişeler yaşadığına değindi. Birçok insanın bu dönemde işsiz kaldığını, maaşını tam alamadığını ve iş yerlerinin batma noktasına geldiğini kaydeden Erhürman, hükumetin insanların bu kadar ağır bedeller ödeyerek kendisine kazandırdığı zamanı kullanamadığını belirtti.

Ziyaretlerinde son günlerde gündemi meşgul eden ‘Özel Jet’ krizine de değinen Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ülkeye birileri Bakanlar Kurulu kararı ve özel izin olmamasına rağmen giriş yaptı. Gümrük kontrolü yapılmadı. Bunlara ek olarak karantina koşulları da ihlal edildi. Dahası karantina koşullarını ihlal edenlerin temas ettiği insanlarımızla ilgili hiçbir önlem alınmadı. Yaşananlar hukuka aykırıdır ve bu sadece tek bir bakanın değil, Bakanlar Kurulu’nun sorunu olmasına rağmen tek bir kişi görevden alınarak sorunu çözdüklerini sanıyorlar. Tüm bunlar yaşanırken, hükümet edenler 1 Temmuz’da karantina uygulaması olmaksızın girişleri serbest bırakıyor. Görüyorum ki Dikmenliler de 1 Temmuz’daki açılımlardan endişe duyuyor. Halkımıza 1 Temmuz sonrasındaki ‘yeni normal’ için ‘Ne olur 1 Temmuz’dan sonra maskelerinizi takın, sosyal mesafeyi koruyun, bugün davrandığımız kadar rahat davranmayalım’ diyorum çünkü karşımızda güvendiğimiz ve ciddiyetine inandığımız bir hükümet yok.”

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