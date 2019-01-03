Erhürman,bir daha böyle şeyler yaşanmasın diye gerekli işlemler yapılacak

Geçtiğimiz ay yaşanan sel, taşkın ve toprak kayması olayları ile ilgili Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin hazırladığı 2 rapor Başbakan Tufan Erhürman ve Birlik yetkilileri tarafından düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı…

Geçtiğimiz ay yaşanan sel, taşkın ve toprak kayması olayları ile ilgili Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin hazırladığı 2 rapor Başbakan Tufan Erhürman ve Birlik yetkilileri tarafından düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı…

Raporlarda ciklosmevkisi olarak bilinen yolda mühendislik hatası olduğunun saptandığına vurgu yapıldı. Raporlarda ayrıca Girne-Lapta istikametindeki ana yolunu su basmasına karşı koruyucu menfez ve drenaj sistemlerinin yeterli olmadığına dikkat çekildi…

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Aralık ayında yaşanan sel, taşkın ve toprak kayması olayları ile ilgili olarak hazırladığı iki rapor kamuoyuyla paylaşıldı…

Basın toplantısının başında kısa bir açıklama yapan Başbakan Tufan Erhürman, yapılan ayrıntılı çalışmanın ardından iki raporun kendisine sunulduğunu ifade etti.

Erhürman’ın konuşmasının ardından söz alan KıbrısTürk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal, raporla ilgili görüşlerini paylaştı…

Daha sonra Ciklos ile ilgili raporu İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu sundu…

Rapora göre yolda mühendislik hatası bulunduğuna vurgu yapıldı…

Raporda ayrıca menfez ve drenaj sistemlerinin sel günü olulşan yağışa göre yetersiz olduğu tespiti de yer aldı

Lapta Alsancak ve Dikmen’deki sel felaketi raporu ise Çevre Mühendisleri Odası DoğuçVeysioğlu tarafından okundu…

Raporda Girne-Lapta istikametindeki ana yolu su basmasını önleyici menfez ve drenaj sistemlerinin yeterli olmadığına dikkat çekildi…

Raporda ayrıca suyu önleyici setlerin standartlara uygun yapılmadığı ve yağmurda yıkıldığı, dere ve yapıların altındaki menfezlerin de yetersiz olduğuna da işaret edildi…

Raporların okunmasının ardından yeniden söz alan KTMMOB Başkanı Seran AysalCiklosmevkine yönelik hazırlanan raporun tüm bilimsel veriler ışığında yapıldığını ancak Lapta Alsancak ve Dikmen’deki raporun bölgenin büyüklüğü ve zaman darlığı nedeniyle sadece gözleme dayalı olarak yapıldığına vurgu yaptı…

Görülen sonucun artık eski yöntemle altyapı yapma devrinin bir kenara bırakılması gerektiğini ortaya koyduğunu aktaran Aysal,ülkenin yağışa ihtiyacı olduğunu, ancak taşkınların felakete dönüşmesinin insan eliyle yapılan hatalarla oluştuğunu vurguladı…

Başbakan Tufan Erhürman da raporların çok daha teknik ve ayrıntılı olarak yapılacağını belirterek, ayrıntılara bakıldığında 1975’ten 2018’e kadar ki sürede en yoğun ikinci yağışın yaşandığını görüldüğünüolduğunu ifade etti…

Yapılan bilimsel çalışmanın kendilerine bir takım önlemlerin alınması gerektiğini gösterdiğini ifade eden Erhürman, menfezlerin gelen kirlilik dolayısıyla tıkanması sonucu felaketin yaşanmasının en önemli olaylardan biri olduğunu bunun da düzenli temizlik yapılması gerektiğini gösterdiğini aktardı…

Sadece doğanın atıkları değil insan eliyle yapılan kirliliğin de bu sonucu ortaya çıkardığını anımsatan Erhürman, süreçte bazı eksiklikleri de görme imkanı bulduklarına işaret etti…

Erhürman, işin bir de yönetsel boyutu bulunduğunu, bunun bu şekilde sürdürülemeyeceğini gösteren iki raporun önlerine geldiğini ifade ederek, veriler doğrultusunda hareket etmenin önemine değindi…

Bundan sonra izleyecekleri yolun bir hareket planı oluşturmak olduğuna ve bunu başlattıklarını işaret eden Başbakan Erhürman, yağışın yoğun olduğu yerde sorun yaşandığını, daha bilimsel verilere dayanan bir anlayışla çalışacaklarını vurguladı…

Erhürman, derelere müdahale edilen yerlere verilen izinlerle ilgili araştırmanın ciddi şekilde sürdürüleceğini, tespit edilen her türlü olayla ilgili gerekli işlemin başlatılacağını açıkladı…

Ön teknik raporla ilgili çalışmaların devam edeceğini kaydeden Erhürman, bir daha böyle şeyler yaşanmasın diye gerekli işlemlerin yapılacağını, kaybedecek zamanları bulunmadığını vurguladı…

Başbakan Zararların giderilmesi konusunda bağışlarla önemli oranda yol katedildiğini ancak bunun arzu ettikleri kadar olmadığını ifade etti.

Başbakan, Katkı yapabilecek olan vatandaşların da katkı yapması temmenisini dile getirdi…