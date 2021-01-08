Erhürman:Bir ülke bu kadar kısa sürede ancak bu kadar allem gallem edilebilirdi!!!

Erhürman, Twitter'dan "Emekçiler, örgütleri şikayetçi. İş dünyası örgütleri şikayetçi. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları da öyle. Hepsi görmezden gelinmekten, dikkate alınmamaktan dem vuruyor. Meclis zaten darmadağın. Bir ülke bu kadar kısa sürede ancak bu kadar allem gallem edilebilirdi" diye yazdı.
Emekçiler, örgütleri şikayetçi. İş dünyası örgütleri şikayetçi. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları da öyle. Hepsi görmezden gelinmekten, dikkate alınmamaktan dem vuruyor. Meclis zaten darmadağın. Bir ülke bu kadar kısa sürede ancak bu kadar allem gallem edilebilirdi!!!— Tufan Erhürman (@tufanerhurman) January 8, 2021
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