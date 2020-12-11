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Erhürman:Bu da yeni hükumetin "yeni normal"i!!!

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yaşananlar hakkında: “Bu da yeni hükümetin yeni normali” yorumunda bulundu.
Erhürman:Bu da yeni hükumetin "yeni normal"i!!!

Tufan Erhürman'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

Bakanlar Kurulu listesinin Meclis'e sunulacağı gün 2.5 saat boyunca nisabın sağlanamaması, bir bakanlıktan diğerine geçen bakanların serzenişleri, Başbakan yardımcısının bakanlar kurulu listesini duyunca "kulaklarına inanamaması", bakanlık alamayan milletvekillerinin "rahatsızlık" beyanları ve Sn. Sucuoğlu'nun UBP Kurultayı'na müdahale konusunda söyledikleri...

Bu da yeni hükumetin "yeni normal"i!!!

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