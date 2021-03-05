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Erhürman:"Bu dönemde acil ihtiyacımız olan" Sarayı Projesi”ne 14 milyon TL ayrılmış!

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Erhürman:"Bu dönemde acil ihtiyacımız olan" “Cumhurbaşkanlığı Sarayı Projesi”ne de 14 milyon TL ayrılmış!
Erhürman:"Bu dönemde acil ihtiyacımız olan" Sarayı Projesi”ne 14 milyon TL ayrılmış!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman:

Protokol'de, salgın destek programı çerçevesinde, 2021'in tamamı için turizme 30 milyon, çiftçilere 20 milyon, esnafa 30 milyon, "bu dönemde acil ihtiyacımız olan" “Cumhurbaşkanlığı Sarayı Projesi”ne de 14 milyon TL ayrılmış! Alın size doğru ve adil kaynak kullanımı!!! 

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