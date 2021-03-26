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Erhürman:Bu durum yönetiyorum diyenlerin umurunda mı?!!

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Erhürman:Bu durum yönetiyorum diyenlerin umurunda mı?!!
Erhürman:Bu durum yönetiyorum diyenlerin umurunda mı?!!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından paylaştı:

Hayat pahalılığı üzerinde en etkili unsurlardan ikisi olan elektrik ve akaryakıtta uzun bir süredir zam yok. Şimdi bu iki kalemde de zam ihtimali hayat pahalılığının dondurulması ile eş zamanlı gündemde. Yani örneğin bir sosyal sigorta emeklisi aynı anda hem elektriğin, hem akaryakıtın zamlanması, hem de oluşacak hayat pahalılığının maaşına yansımaması, yani maaşının sabit kalması riskiyle karşı karşıya... Bu durum yönetiyorum diyenlerin umurunda mı?!!

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