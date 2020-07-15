Erhürman:Bu kadar basiretsizlik görülmedi!

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman:

Başbakanlık, yaptığı açıklamada, "Bu Emirname, konuşulanlar ve mutabakata varılanlar dışında yayınlattırılmış olduğundan hükümetimize duyulan güvenin sarsılmasına vesile olmuştur" diyor. "Yayınlattıran" kim? Resmi Gazete'de yayımlatma yetkisi Başbakanlık'ta değil mi? Peki konuşulanlar ve mutabakata varılanlar dışında emirname hazırlayan kim? Başbakan kendisini kandırmakla mı itham ediyor İçişleri Bakanı'nı? Hükumete duyulan güveni kim sarstı? Dahası, aylardır yaptıklarınızdan sonra şimdi mi fark ettiniz hükumete duyulan güvenin sarsıldığını? Ortada güven de yok, yönetim falan da. Bu kadar basiretsizlik görülmedi!!