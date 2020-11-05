Erhürman:Bu koşullarda ülke haftalardır hükümetsiz. Bütçenin ne olacağı belli değil

Erhürman:Kıbrıs Türk halkı tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birinden geçiyor. Sterlin 11 TL. Binlerce iş yeri kepenk indirdi. On binlerce çalışan ya işsiz, ya ödeneksiz izinli ya da yarı zamanlı çalışıyor.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Genel Başkanı Tufan Erhürman kişisel sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamayla, ülkenin haftalardır hükümetsiz olduğunu, birçok sorunun bulunduğu ifade ederek, “yazık” dedi

Kıbrıs Türk halkı tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birinden geçiyor. Sterlin 11 TL. Binlerce iş yeri kepenk indirdi. On binlerce çalışan ya işsiz, ya ödeneksiz izinli ya da yarı zamanlı çalışıyor. Turizm, yüksek öğretim ve onların etkilediği bütün sektörler ciddi sorunlarla karşı karşıya. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaratılan kutuplaşma ve gerilimin etkileri hala devam ediyor.

Bu koşullarda ülke haftalardır hükümetsiz. Bütçenin ne olacağı belli değil. Ama anlaşılan bu sorunlar kimilerinin umurunda dahi değil. Onların, ülkeden ve halktan daha önemli sorunları var! Yazık!