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Erhürman:Bu ülkeyi kaosa sokmak için daha başka ne yapacaksınız?

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Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman:''Artık ne dediğinizi de, ne yaptığınızı da anlamak imkansız Bu ülkeyi kaosa sokmak için daha başka ne yapacaksınız?"
Erhürman:Bu ülkeyi kaosa sokmak için daha başka ne yapacaksınız?

 

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP- HP Hükümeti’nin dün Resmi Gazete’de yayınlatarak yürürlüğe koyduğu İmar Yasası altındaki değişiklik Emirnamesi’ne ilişkin ‘süresiz uzatma’ kararını, bugün ‘sehven’ yapıldı diyerek iptal etmesi kararını eleştirdi.

Açıklama şöyle:

"Gerçekten artık inanılır gibi değil. Dün yayımlanan emirname "sehven" yani yanlışlıkla yayımlandığı için bugün yürürlükten kaldırılmış. Resmi Gazete'de yanlışlıkla yayımlanan bir emirname!!! Gerekçe: Başsavcılık görüşü alınmış da Başsavcılık İyi İdare Yasası'na uymadınız demiş.

Başsavcılık görüşü alacaktınız madem neden yayımlamadan önce almadınız? Yaptığınız işin hukuka aykırı olduğuna ikna olduysanız, işlemi yapan makamın işlemi geri alması gerekirdi. Oysa siz bunu yapmadınız ve "sehven", yani yanlışlıkla yayımladık dediniz. Bunun adı "sehven yayımladık" değil, "hukuka aykırı iş yaptık"tır ve o durumda işlemi yapan makamın geri alma kararı olmadan işlemi geri alamazsınız.

Artık ne dediğinizi de, ne yaptığınızı da anlamak imkansız Bu ülkeyi kaosa sokmak için daha başka ne yapacaksınız?"

 

 

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