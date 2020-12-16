  • BIST 1.392
  • Altın 465,075
  • Dolar 7,8090
  • Euro 9,5193
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAPilli: 14 pozitif vaka 8 vaka yerel!

Erhürman:"Bulunamaz olanı bulduk havası yaratılmaya hazırlanılıyor"

» »
Tufan Erhürman: '13. maaşı gündemde tutarak özel sektörle ilgili taahhütleri unutturamazsınız'
Erhürman:"Bulunamaz olanı bulduk havası yaratılmaya hazırlanılıyor"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, gündemdeki 13. Maaş konusu  hakkında sosyal medyadan paylaşım yaptı:

Hükumetten durmadan 13. maaş konusunda açıklamalar geliyor. Belli ki "bulunamaz olanı bulduk ve başardık" havası yaratılmaya hazırlanılıyor. Oysa seçim öncesinden beri 13. maaşta sıkıntı olmadığını açıklayanlar bugün hala hükumette.

Ayrıca, özel sektördeki iş yerleri ve işçiler için % 11 prim desteği, 1500 TL maaş desteği ve 2000 TL iş yeri desteği de seçimden önce taahhüt edilmişti. Aralık ayı sonuna kadar bunların toplamı için de, bizdeki verilere göre 255 milyon TL gerekiyor. 13. maaş ile ilgili açıklamaların da, bu taahhütlerin de maliyenin olanaklarını bilmesi gerekenler tarafından yapıldığını hatırlamak lazım.

Sürekli 13. maaş gündemde tutularak özel sektörle ilgili taahhütler unutturulamaz; bu bir. 13. maaşın ödenmesi ve bu taahhütlerin yerine getirilmesi bir başarı değil, seçim öncesinde yalan söylenmediğinin ispatı için bir gerekliliktir; bu da iki. Şimdiden söyleyelim...

cas9.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pilli: 8'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandı!16 Aralık 2020 Çarşamba 19:52
  • Pilli: 14 pozitif vaka 8 vaka yerel!16 Aralık 2020 Çarşamba 19:51
  • KITOB Başkanı Dimağ Çağıner ‘BİTTİK’ dedi.16 Aralık 2020 Çarşamba 19:32
  • KITOB Başkanı Dimağ Çağıner ‘BİTTİK’ dedi.16 Aralık 2020 Çarşamba 19:32
  • Hükümet programı yarın meclis’te görüşülecek16 Aralık 2020 Çarşamba 19:30
  • Erhan Arıklı: “Maaşlar geç veya taksitle ödenebilir…”16 Aralık 2020 Çarşamba 19:22
  • Kıbrıs Vakıflar İdaresi Eski Genel Müdürü Taner Derviş'in Maraş açılımını yazdı16 Aralık 2020 Çarşamba 19:13
  • Türkçe’nin AB resmi dili olması için imza kampanyası16 Aralık 2020 Çarşamba 18:15
  • Hükümet Programı Yarın Meclis’te Görüşülecek16 Aralık 2020 Çarşamba 17:57
  • Çakıcı:'' Güneyde çalışan insanlarımızın mağduriyetini gidermek hükümetin görevi''16 Aralık 2020 Çarşamba 17:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti