Erhürman:"Bulunamaz olanı bulduk havası yaratılmaya hazırlanılıyor"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, gündemdeki 13. Maaş konusu hakkında sosyal medyadan paylaşım yaptı:

Hükumetten durmadan 13. maaş konusunda açıklamalar geliyor. Belli ki "bulunamaz olanı bulduk ve başardık" havası yaratılmaya hazırlanılıyor. Oysa seçim öncesinden beri 13. maaşta sıkıntı olmadığını açıklayanlar bugün hala hükumette.

Ayrıca, özel sektördeki iş yerleri ve işçiler için % 11 prim desteği, 1500 TL maaş desteği ve 2000 TL iş yeri desteği de seçimden önce taahhüt edilmişti. Aralık ayı sonuna kadar bunların toplamı için de, bizdeki verilere göre 255 milyon TL gerekiyor. 13. maaş ile ilgili açıklamaların da, bu taahhütlerin de maliyenin olanaklarını bilmesi gerekenler tarafından yapıldığını hatırlamak lazım.

Sürekli 13. maaş gündemde tutularak özel sektörle ilgili taahhütler unutturulamaz; bu bir. 13. maaşın ödenmesi ve bu taahhütlerin yerine getirilmesi bir başarı değil, seçim öncesinde yalan söylenmediğinin ispatı için bir gerekliliktir; bu da iki. Şimdiden söyleyelim...