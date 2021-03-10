Erhürman'dan 1500 TL tepkisi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı:

"Normal yönetim" nedir? Kaynağınızı belirlersiniz. Bu kaynak çerçevesinde hangi kriterlere göre, ne zaman, kime, ne kadar katkı yapacağınızı açıklarsınız, herkes de planını ona göre yapar.

Hükumet ne yaptı? Önce "1500 TL" açıklaması yaptı. Herkes başvursun dedi. 58000 kişi başvurdu. Şimdi kaynağı arıyor. Zaman da belirsiz. İnsanlar ya plan yapamıyor, ya da yaptıysa şaşma riski var. Yönettiğini iddia edenler baştan bilinmesi gerekeni bir yıllık deneyim sonucunda dahi öğrenemediler!!!